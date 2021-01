NANETTO HI-TECH È piccolo ma denso: questo mezzobusto montato su ruote pesa ben 80 chili, pur con una statura di appena un metro e sedici centimetri. Il suo nome è DAL-e ed è ''significativamente più leggero e compatto rispetto ad altri robot di servizio sul mercato'', dice Hyundai, che lo ha appena fatto entrare in azione per l'accoglienza dei clienti nel suo showroom di Seoul. Ma come? Ce ne sono altri? Evidentemente sì, anche se l'esperienza di venire accolti da un'automa è del tutto estranea a chi vive in Italia. Fatto sta che quella dei robot assistenti è una rivoluzione lontana, ma in corso, quantomeno in Oriente. E certo, come spiegava Honda a proposito del suo umanoide Asimo, pensionato nel 2018, le dimensioni ridotte sono la chiave per far apparire questi dispositivi meno minacciosi e più empatici.

ANTI-COVID Animato da un'intelligenza artificiale, Hyundai DAL-e comunica in modo indipendente con le persone, tramite una piattaforma per la comprensione del linguaggio, utilizzando funzioni di riconoscimento facciale e muovendosi in autonomia: ma può anche essere comandato a distanza, per ridurre le interazioni tra esseri umani al fine di contenere i rischi di contagio da Covid-19, durante gli orari di punta e i fine settimana. DAL-e è l'acronimo di Drive you, Assist you, Link with you-experience ed è progettato per aprire la strada al futuro dei servizi automatizzati per i clienti.

MISSIONE PORTAVOCE “DAL-e è una piattaforma di nuova generazione in grado di offrire servizi clienti automatizzati in qualsiasi momento. Si prevede che diventerà un portavoce in grado di fornire messaggi coerenti ai clienti in modo più intimo e personale rispetto ai robot convenzionali'', dice Dong Jin Hyun, Vicepresidente e Responsabile del Robotics Lab di Hyundai Motor Group. “Con continui aggiornamenti e miglioramenti, DAL-e fornirà esperienze fresche e piacevoli ai nostri stimati clienti in un ambiente senza contatto. Il nostro obiettivo è consentire a DAL-e di impegnarsi in una comunicazione fluida e divertente con i clienti e di presentare loro servizi di valore ''.

BOTTA E RISPOSTA Dopo l'esordio in questo progetto pilota, si prevede che Hyundai DAL-e verrà ulteriormente sviluppato con i dati raccolti e utilizzato in vari campi che richiedono interazioni quotidiane con i clienti. Per esempio in altri showroom di Hyundai Motor Company e Kia Corporation. Nel caso un cliente entrasse nello showroom senza indossare la mascherina, l'androide sarebbe in grado di riconoscere la situazione e consigliargli di indossarne una. In termini di capacità di comunicazione, DAL-e può avviare un dialogo automatizzato e fluido con i clienti, fornendo informazioni utili su prodotti e servizi e rispondendo ai comandi verbali, oppure a comandi touch sullo schermo che ha sul capo (foto sotto).

CONNESSO SENZA FILI Hyundai DAL-e può poi muoversi liberamente sulle sue quattro ruote omnidirezionali, per accompagnare i clienti in punti designati dello showroom, così da fornire spiegazioni sui veicoli esposti e sulle relative tecnologie, connettendosi in modalità wireless a un grande schermo predisposto. Ma anche dire cose divertenti, fornire feedback gestuali utilizzando le sue braccia mobili e invitando i visitatori a scattare foto con lui. Scommettiamo che, almeno all'inizio, ruberà la scena alle automobili?