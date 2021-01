20 ANNI E NON SENTIRLI La quarta generazione del SUV di segmento D di Hyundai si rinnova pesantemente, sia dentro che fuori, con l’arrivo della versione “20th Anniversary” che celebra i vent’anni dal debutto in Europa dell’auto coreana. Vediamola più da vicino.

La nuova Hyundai Santa Fe guadagna qualche centimetro sia in lunghezza (479 cm contro 477 cm) che larghezza (190 cm contro 189 cm). Le novità 2021 sono quasi tutte concentrate nella parte frontale dell’auto, dove troviamo una nuova calandra a nido d’ape dall’effetto tridimensionale, più grande e imponente della precedente. Nuovi anche i gruppi ottici, con luci diurne a LED con firma luminosa a T, e che funzionano anche da indicatori di direzione. La piastra sottoscocca incorpora anche le prese d’aria, mentre il radar si trova sotto la targa, in posizione un po’ esposta.

CERCHI DA 19'' Ancora più ampi i rivestimenti dei passaruota, sotto cui trovano posto nuovi cerchi in lega da 19” (esclusivi per questa versione). Al posteriore debutta un nuovo disegno per i gruppi ottici Full LED, con una striscia luminosa orizzontale che li collega, e che contribuisce a snellire la coda.

GLI INTERNI

Decisamente imponenti le novità anche all’interno dell’abitacolo, dove debutta un nuovo cruscotto digitale da 12,3” chiamato Cluster Supervision e un display touch da 10,25” per l’infotainment, montato a sbalzo sopra il nuovo e imponente tunnel centrale. Le plastiche sono più ricche e morbide al tatto, mentre la plancia e i braccioli sulle portiere sono rivestiti in pelle, così come tutti e sette i sedili della nuova Santa Fe. Il selettore del cambio è a pulsanti invece che a levetta, e accanto si trova il selettore per le modalità di guida.

TANTA TECNOLOGIA Completa la dotazione tecnologica, che comprende la connettività con Apple CarPlay e Android Auto e il controllo da remoto tramite app (per bloccare o sbloccare le portiere e controllare informazioni sull’auto, come il livello del carburante). Ancora, di serie su nuova Santa Fe troviamo la fondamentale camera posteriore, il tetto panoramico, la regolazione elettrica dei sedili anteriori e il portellone elettrico. Completa la dotazione di sistemi di guida assistita ADAS Hyundai Smart Sense (che trovate spiegati qui in dettaglio), tra cui il rilevamento dell’angolo cieco e il mantenimento di corsia, la frenata automatica d’emergenza (con rilevamento di pedoni e ciclisti), il cruise control adattivo e la guida semi-autonoma in autostrada.

MOTORE

Come dicevamo all’inizio, la novità principale di nuova Hyundai Santa Fe sta però sotto il cofano, dove spariscono - almeno per ora - le motorizzazioni a gasolio, sostituite da una più moderna (ed ecologica) soluzione full hybrid. Questa scelta ha costretto gli ingegneri coreani a sostituire anche il pianale, scelta piuttosto insolita per un facelift di metà carriera.

FULL HYBRID Il motore termico è lo Smartstream T-GDi da 1,6 litri turbo benzina a iniezione diretta da 180 CV affiancato da uno elettrico da 60 CV, collegato alle ruota da un cambio automatico a sei rapporti di nuova generazione. La potenza di sistema complessiva è di 230 CV, con una coppia massima di 350 Nm. L’auto monta una batteria da 1,49 kWh montata sotto il sedile del passeggero, che si ricarica automaticamente durante la marcia e permette di contenere i consumi di un’auto che pesa quasi due tonnellate (6 litri ogni 100 Km nel ciclo combinato WLTP).

UNA ROTELLA PER GHERMIRLI Santa Fe è dotata della tecnologia di controllo della trazione integrale HTRAC, abbinata al selettore a rotella Terrain Mode posto accanto ai pulsanti del cambio automatico: oltre a driving mode specifici per i consumi e le prestazioni (Smart, Eco, Comfort e Sport), il sistema è in grado di ottimizzare i parametri dell’auto per le diverse superfici, tra cui sabbia, neve e fango.

PREZZO

In attesa di nuove versioni con powertrain elettrificati che arriveranno nei prossimi mesi, la nuova Hyundai Santa Fe è disponibile nella sola versione 20th Anniversary al prezzo di 57.600 euro. La casa coreana offre anche la possibilità di aderire al finanziamento Hyundai i-Plus Gold (TAN 6,00% TAEG 6,82%), comprensivo di polizza furto e incendio: anticipo di 22.900 euro, 48 rate da 349 euro al mese e possibilità, al termine del finanziamento, di tenere l’auto, sostituirla con un nuovo modello o restituirla. Garanzia, come sempre, di 5 anni e km illimitati.