HYUNDAI SANTA FE 2020: RESTYLING? NO, RIVOLUZIONE

CAMBIA TUTTO Un facelift (pesante) fuori, un cambio di passo generazionale sottopelle. Eh già, perché se si considera che la piattaforma è completamente nuova, Hyundai Santa Fe 2020 oltrepassa il concetto di semplice aggiornamento di metà cammino. Arriva l'ibrido ed è necessario sostituire il precedente pianale con un altro apposito. La quarta generazione è sul mercato da appena due anni (2018), eppure quello in vendita a settembre-ottobre sarà un Santa Fe ''ultra-restyling''. Vedi anche video allegato.

DESIGN Esteticamente parlando, il maggiore tra i Suv Hyundai importati in Europa adotta in seguito all'update una nuova calandra a nido d'ape dall'effetto tridimensionale e di superficie ancor più grande. Differente anche il disegno dei gruppi ottici, con le luci diurne a LED a forma di T, col ''gambo'' che è come seminascosto da una lingua di carrozzeria. Nuova, più in basso, pure la piastra di protezione che incorpora le prese d'aria. Fiancata ancor più muscolare grazie a passaruota più rocciosi e ai cerchi in lega da 20 pollici di nuovo disegno. Di coda, infine, una fascia riflettente collega i fari e trasferisce un tocco hi-tech anche alla vista posteriore.

IN CABINA Più moderni anche gli interni grazie al nuovo quadro di strumentazione digitale da 12,3 pollici e al nuovo display touch incernierato a sbalzo al centro del cruscotto di misura da 10,25 pollici. Tutto nuovo (e nuovo per davvero) anche il tunnel centrale, più massiccio, puntellato di comandi e con due peculiarità: il selettore del cambio automatico a pulsanti anziché a levetta, e la manopola del Terrain Mode per impostare la modalità di guida preferita.

HYBRID PLATFORM Ancora sibillina, Hyundai, sui motori: da Seoul si limitano a ribadire come Santa Fe 2020 adotti un powertrain full hybrid e in alternativa pure plug-in hybrid, ma le specifiche saranno rilasciate solo successivamente. Quanto alla nuova piattaforma, oltre alla predisposizione per l'alloggiamento delle batterie supplementari, essa garantisce anche maggior stabilità, migliore aerodinamica, minori vibrazioni, un superiore grado di sicurezza passiva. Due anni di carriera, e l'odierna Santa Fe è già ''vecchia''.