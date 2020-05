PRIMI SCATTI Hyundai mostra il primo teaser del facelift 2020 del SUV ammiraglio Santa Fe, svelando in anteprima il volto del modello del futuro prossimo. In attesa di maggiori info, snoccioliamo le prime caratteristiche e la data di uscita.

ELETTRIFICATA Una delle novità più importanti di Santa Fe 2020 è legata alla gamma di motori, che ora potrà contare anche su versioni Full Hybrid e Plug-in Hybrid. Sarà il primo modello in Europa - il primo SUV del marchio a livello globale - a essere basato sulla nuova piattaforma di terza generazione, un pianale cioè che promette un sensibile miglioramento in termini di sicurezza, maneggevolezza e performance.

COSA SI VEDE Come ogni teaser che si rispetti, anche in questa circostanza l'immagine ci regala uno sguardo sul solo frontale della nuova Santa Fe: la grossa griglia la fa da padrona, in contrasto col design delle filanti luci diurne a LED DRL (Daytime Running Lights), che si distinguno per la particolare forma a T.

DATA DI USCITA Hyundai Santa Fe restyling sarà disponibile in Europa a partire da ottobre 2020. Nelle prossime settimane arriveranno altri dettagli e, presumibilmente, altre immagini. Restate collegati.