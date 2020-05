HYUNDAI KONA: AUMENTA L'AUTONOMIA Continua il percorso di miglioramento di Hyundai Kona Electric. Il modello 2020 della piccola crossover coreana 100% elettrica è già disponibile in Italia e si presenta con diversi aggiornamenti, che migliorano i tempi di ricarica (calano fino al 23%) e, ora anche l'autonomia. 35 km in più per la versione con batteria da 64 kWh grazie ai nuovi pneumatici Michelin Primacy 4, che equipaggeranno tutte le vetture prodotte a partire da giugno.

35 KM IN PIÙ GRAZIE...ALLE GOMME Con l'ultimo aggiornamento, l'autonomia della Hyundai Kona Electric passa dunque da 449 km a 484 km (660 km in città) per la versione con batteria da 64 kWh e da 289 km a 305 km (435 km in città) per la versione da 39 kWh. Il merito va all’introduzione dei nuovi pneumatici Michelin Primacy 4 che, grazie a una minore resistenza al rotolamento, contribuiscono a ridurre il consumo di energia, e di conseguenza, ad aumentare l'autonomia della Kona. Visto l'upgrade importante, le Kona che presenteranno queste caratteristiche saranno gli allestimenti XPrime+ e Exellence+.