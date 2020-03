MODEL YEAR 2020 Tempo di qualche ritocco anche per Hyundai Kona Electric, la piccola crossover coreana 100% elettrica: il modello 2020 è già disponibile in Italia, e si presenta con diversi aggiornamenti, il più importante dei quali riguarda i tempi di ricarica.

PIÙ VELOCE A RICARICARSI Come il modello dell’anno precedente, la nuova Kona Electric è proposta con due tagli di batteria, da 39,2 kWh e 64 kWh in grado di garantire, rispettivamente, autonomie di 289 km e 449 km (nel ciclo medio combinato WLTP). Nel modello appena rinnovato è stato introdotto un nuovo caricatore trifase da 10.5 kW, che permette di caricare il pacco batteria più velocemente: i tempi di ricarica calano fino al 23% (sulla versione da 64 kWh) in caso di utilizzo di una colonnina in corrente alternata o di una wallbox compatibile.

UNA APP PER TUTTO Debutta anche il sistema Hyundai BlueLink, che permette di controllare e gestire da remoto, tramite una app per smartphone dedicata:

l'autonomia residua
l'impianto di condizionamento (per riscaldare e rinfrescare l'abitacolo)

l'apertura e la chiusura delle portiere

delle portiere la funzione “Car Finder” che registra l’ultima posizione in cui l’auto è stata parcheggiata

INFOTAINMENT PIÙ GRANDE Il nuovo sistema di infotainment di Kona Electric MY2020 ha uno schermo touchscreen da 10,25 pollici, e un’interfaccia grafica con funzione split-screen (schermo diviso), oltre a un rinnovato navigatore.

ALLESTIMENTO D’ATTACCO La versione d’ingresso XPrime, disponibile con i due diversi tagli di batterie, comprende i cerchi da 17'', lo schermo touchscreen da 7'', Android Auto e Apple CarPlay, retrocamera e sensori di parcheggio posteriori. Ancora, climatizzatore automatico con pompa di calore, vetri posteriori oscurati e luci diurne a LED. Sul fronte della sicurezza abbiamo il sistema di mantenimento attivo della corsia, il rilevamento della stanchezza del conducente, con la possibilità di aggiungere la frenata automatica d’emergenza (con rilevamento di veicoli e pedoni), il cruise control adattivo con funzione Stop&Go, monitoraggio dell’angolo cieco e avviso di possibili urti posteriori. Prezzi da 38.300 euro.

TOP DI GAMMA La più ricca versione Exellence, disponibile solo con il taglio di batteria più grande da 64 kWh, aggiunge fari anteriori Full LED, i sedili rivestiti in pelle (quelli anteriori riscaldabili e regolabili elettricamente), l’head-up display e i sensori di parcheggio anteriori. Il navigatore ha il nuovo schermo da 10,25”, il sistema Bluelink, il caricatore wireless per smartphone e impianto audio Krell Premium Sound System a 8 canali. Di serie, tutti i sistemi di guida assistita Hyundai SmartSense. Prezzo: 49.100 euro.