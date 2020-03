NATA IN EUROPA Per ridurre i tempi di consegna ai clienti europei, Hyundai ha avviato la produzione della Kona Electric nel suo stabilimento di Nošovice, in Repubblica Ceca. Kona Electric sarà la prima auto elettrica di nuova generazione prodotta in Repubblica Ceca, e si stima di riuscire a raggiungere quota 30 mila unità nel primo anno.

I NUMERI DELLA PRODUZIONE I risultati non si sono fatti attendere: dallo stabilimento ceco sono usciti proprio questa settimana i primi esemplari diretti ai clienti europei. La variante in produzione al Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) è quella più potente delle due versioni di Hyundai Kona Electric, con un motore elettrico da 150 kW e una batteria da 64 kWh che garantisce un’autonomia di 449 km. E, a proposito di batterie, quelle che equipaggiano le Kona di nuova produzione saranno prodotte in Europa. Le stime dello stabilimento, considerando l' attuale ritmo di 150 unità al giorno, è riuscire a produrre 35.000 Kona Electric in 12 mesi. Per conoscere lo stato di consegna del proprio ordine si può utilizzare lo stesso sistema ''traccia il mio ordine'' adottato dai principali siti di e-commerce. Solo che, in questo caso, la sigla a cui affidarsi è ETA (in italiano: tempo di arrivo previsto).

KONA ELECTRIC Dall’arrivo sul mercato nel 2018 Hyundai Kona Electric si è progressivamente migliorata. Basti pensare alla recente introduzione di una ricarica trifase più veloce, di nuove funzionalità di connettività Hyundai Bluelink e di un nuovo sistema di navigazione con un display da 10,25 pollici. Il bagagliaio, poi, ha una capienza che va da 322 a 1.114 litri: non male, per una urban crossover lunga 4,18 metri.

L'IMPEGNO DI HYUNDAI I piani per il futuro prossimo della Casa prevedono, entro la fine di questo 2020, la consegna in Europa di oltre 80.000 unità di veicoli a emissioni zero. Tra questi, oltre alla Kona Electric, ci sono la Ioniq Electric e il veicolo elettrico a celle a combustibile Nexo.