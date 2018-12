Autore:

Giulia Fermani

NUOVI DATI AUTONOMIA Via libera alle rettifiche dopo l'introduzione del nuovo test di omologazione WLTP: Hyundai ha rilasciato una correzione dei dati ufficiali di autonomia di guida della sua Kona Electric, omologati secondo lo standard WLTP.

STANDARD WLTP Da quando è entrato in vigore il nuovo modo per rilevare i consumi dei prodotti da parte dei costruttori di automobili ha preso il posto del vecchio ed inadeguato NEDC. Dopo una prima carrellata di dati scorretti perchè eseguiti per un tempo sproporzionato nel ciclo WLTP urbano arivano ora da Hyundai i risultati ottenuti tramite corretta procedura WLTP. L’autonomia AER (combined all-electric driving range) di Kona Electric è risultata di 449 chilometri per la versione con batteria da 64 kWh e 289 chilometri per quella con batteria da 39 kWh, contro i 482 e 312 km rispettivamente omologati al momento del lancio del modello.