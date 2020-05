SUV COUPÉ Sarà per via della bella stagione, o solo perché l'anno del debutto 2021 si avvicina, fatto sta che la nuova Hyundai 45 EV comincia a spogliarsi di parte delle camuffature e a mostrarsi al Nurburgring con le sue forme in bella vista. Rispetto alle foto spia che vi avevamo mostrato lo scorso febbraio, ora si vede bene il taglio spiovente del lunotto posteriore: che negli spyshot precedenti si riusciva appena a intuire e che insieme alle ruote di grande diametro dà alla crossover elettrica coreana un aspetto da SUV coupé.

SIMILE AL CONCEPT Non a caso, il nuovo SUV elettrico Hyundai trae ispirazione dal concept Pony Coupé del 1974 e pur distanziandosi nettamente nei volumi dal modello ispiratore sembra che la versione di serie conserverà alcuni elementi che sono valsi alla Hyundai 45 EV Concept - mostrato al salone di Francoforte 2019 - il premio Wallpaper design Award. In particolare, dalle foto spia sembra che i fascioni frontale e posteriore che ospitano la fanaleria saranno mantenuti (pur con gruppi ottici più tradizionali) e così pure il particolare taglio del terzo montante.

LINEE ADDOLCITE Più convenzionale, nel modello di serie, sarà il design dei paraurti, dall'aspetto meno lineare e minimalista rispetto a quelli visti sul concept: forse per ospitare gruppi ottici addizionali e probabilmente rivisto anche nell'ottica di un'ottimizzazione tanto aerodinamica quanto volta alla protezione del pedone in caso di incidente. Sempre per un occhio di riguardo ai crash test gli spigoli del frontale sembrano stati amussati e il profilo del cofano anteriore ha assunto una conformazione più incurvata verso il basso, che stempera le linee tese della fiancata.

DETTAGLI DI CARATTERE Le pellicole mimetiche non permettono di affermarlo con certezza, ma dallo scatto frontale sembra che sia stata mantenuta - pur in forma parecchio addolcita - la particolare scalfatura obliqua sulle portiere che tanto caratterizzava il prototipo di Francoforte. Si direbbe invece assente l'incavo sottoporta dove trovava posto la fila di led che indicava la carica residua delle batterie: un dettaglio che avrebbe certamente dato una marcia in più al carattere dell'auto.

GLI INTERNI Di certo gli interni della Hyundai 45 di produzione avranno poco a che spartire con quelli del concept, la cui plancia sospesa e la mancanza del divisorio tra i sedili anteriori appaiono fin troppo rivoluzionari per un'auto di serie. C'è tuttavia da aspettarsi una grande abitabilità, favorita dall'architettura elettrica, che secondo alcuni rumors dovrebbe prevedere la possibilità della trazione integrale attraverso due distinti motori elettrici: uno montato posteriormente e l'altro all'anteriore. La curiosità cresce, ma se la tabella di marcia prosegue di questo passo, non ci vorrà molto perché emergano altri dettagli sulla nuova elettrica Hyundai.