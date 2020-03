LA NUOVA HYUNDAI KONA N FOTOGRAFATA AL NÜRBURGRING

DALLA DUE VOLUMI AL CROSSOVER Dopo la i20 N, hot-hatch di Hyundai in rampa di lancio, che abbiamo visto durante i collaudi in pista, sembra proprio che la Casa coreana abbia preso slancio nella trasformazione dei suoi modelli di grande serie in veloci e divertenti sportive. Oggi è la volta del crossover compatto Kona N, che è stato pizzicato sul tracciato del Nürburgring sotto pesanti mimetizzazioni, ma che dà credito alle ipotesi di vedere un nuovo modello ad alte prestazioni entro poco tempo. Le foto spia hanno catturato questo prototipo con alcune modifiche esterne che suggeriscono come il crossover high performance sia attualmente in fase di sviluppo.

PARAURTI MAGGIORATI E SPOILER PIÙ GRANDI PER FARSI RICONOSCERE

VA IN PALESTRA PER FARSI I MUSCOLI Gli spessi strati di camuffamento che coprono l'intero corpo vettura suggeriscono che la nuova Kona N sarà sottoposta a un profondo restyling per distinguerla dal modello standard. Aspettatevi un aspetto decisamente più sportivo grazie a uno spoiler anteriore più pronunciato per un frontale molto più aggressivo. Anche dietro potremmo trovare uno spoiler più grande e un nuovo paraurti che incorpora le uscite dei due grandi tubi di carico ovali a destra e sinistra. Ma tutto lo stile della versione N sarà aggiornato al prossimo facelift della Kona standard.

UN DUEMILA DA QUASI 300 CV: COSÌ SFIDA LE CONCORRENTI

QUATTRO CILINDRI DA 250 O 280 CV Altri elementi tecnici e di design, che il camuffamento non può nascondere, ci confermano che questa è una versione speciale del crossover coreano. Fra le razze dei grandi cerchi in lega si intravvedono le pinze freno maggiorate, che mordono dischi di grande diametro. Sotto il cofano, la Hyundai Kona N dovrebbe essere alimentata dallo stesso motore a quattro cilindri da 2,0 litri della i30 N capace di erogare circa 250 cavalli. In alternativa, potrebbe utilizzare un'unità più potente da 280 CV, che troveremo a bordo della i30 N facelift perché fra i rivali più accreditati del crossover sportivo coreano c’è la Cupra Ateca da 300 CV.

ARRIVO POSTICIPATO CAUSA CORONAVIRUS La presentazione della Kona N era originariamente programmata per l'estate 2020, per entrare a listino come modello 2021. Tuttavia, l’emergenza sanitaria mondiale, dovuta all’epidemia di Coronavirus, quasi certamente farà slittare il debutto del crossover sportivo di Hyundai.