Autore:

Michele Perrino Pubblicato il 13/03/2020 ore 16:45

CI SIAMO QUASI Solo pochi giorni fa Hyundai ha svelato con un video la versione definitiva della i20. A giudicare dalle foto spia non saremmo troppo lontani anche dal vedere la i20 N, versione sportiva della compatta coreana che si appresta a sfidare auto del calibro di Volkswagen Polo GTI, Ford Fiesta ST e Toyota GR Yaris. Andiamo a scoprirla.

CAMUFFATA, MA NON TROPPO La Hyundai i20 N è stata pizzicata per strada in Spagna, mentre erano in corso dei test. Nonostante le coperture sulla carrozzeria, balzano all'occhio alcuni particolari. I cerchi di generose dimensioni (17'' o 18'') ospitano dischi freno con pinze di colore rosso mentre, al posteriore, sono evidenti lo spoiler e il doppio terminale di scarico sul lato destro.

IL MOTORE Cosa si nasconda sotto il cofano, ancora, non è dato saperlo. Ma se tanto ci dà tanto, considerate le ambizioni delle vetture Hyundai che portano la sigla N sulla carrozzeria (vedasi la i30 da 250 CV), qualche ipotesi la possiamo fare. Le indiscrezioni parlano di un 4 cilindri 1.6 litri turbo capace di circa 200 CV: giusto quelli che servirebbero per giocarsela ad armi pari con le spietate concorrenti del segmento B.