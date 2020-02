CROSSOVER EV AL 100% Continua lo sviluppo di nuovi modelli elettrificati anche per la coreana Hyundai, che ha in programma l’ampliamento della sua gamma 100% EV con un nuovo modello in stile crossover. Le foto spia che arrivano dalle strade ghiacciate del nord Europa ci mostrano un prototipo di quella che dovrebbe essere la futura Hyundai 45, ovvero un'auto dal design retrò. In realtà, la macchina è ancora molto acerba dal punto di vista dello stile, ma sotto le pesanti coperture si può intuire che i coreani hanno scelto soluzioni semplici e lineari. Presentato a Francoforte lo scorso anno, il concept pizzicato in questi giorni sul ghiaccio pare trarre ispirazione stilistica da un modello iconico, la Hyundai Pony del 1974, ovviamente con una interpretazione in chiave moderna, In sostanza, anche il modello di produzione non subirà stravolgimenti estetici da quanto ci mostrano adesso le immagini, proprio come Honda ha fatto con la sua hatchback elettrica e.

APRE LA STRADA AI FUTURI MODELLI Il modello di produzione dovrebbe essere posizionato sopra la Kona Electric, diventando la prima vettura a presentare la nuova direzione di stile EV più minimalista del marchio di Seul. Linee pulite e forme semplici diventeranno apparentemente più comuni sui futuri modelli elettrici di Hyundai. Molto probabilmente lo stile minimal sarà riproposto anche in abitacolo, esattamente come già visto sul concept, che presentava un ampio display per strumentazione e sistema infotainment. Essere sviluppato come un EV dovrebbe garantire anche maggiore spazio per i passeggeri e una superiore capacità del vano bagagli, mentre non mancheranno tutti i sistemi di assistenza alla guida più evoluti.

DUE MOTORI E TRAZIONE INTEGRALE? Sottopelle, la futura Hyundai 45 avrà un’architettura dedicata, la cosiddetta Electric-Global Platform (E-GMP). Inoltre, è abbastanza probabile che il prototipo che vediamo nelle immagini sia mosso da due motori, con quello anteriore più piccolo rispetto all'unità posteriore, garantendo così la trazione integrale. Conosciuta internamente come NE, la versione di produzione della Hyundai 45 dovrebbe essere presentata nel 2021. Noi monitoriamo la situazione, voi restate connessi: vi aggiorneremo appena ci saranno novità.