N COME SUV Dal SUV compatto al SUV di grandi dimensioni, dal SUV ibrido al SUV 100% elettrico. A Hyundai manca solo il SUV high-performance, ma è solo questione di mesi, forse settimane. I primi scatti ufficiali del prototipo di Kona N consacrano la notizia dell'arrivo a breve (marzo-aprile 2021?) dello sport crossover destinato a trasformare l'intera percezione del brand coreano. Perché gli ingredienti sono da superalcolico.

OTTO PER QUATTRO Il design è ancora in parte avvolto dal segreto e da una pellicola con motivi a zigzag bianchi e rossi che - a ben guardare - altro non sono che una ''enne'' ripetuta all'infinito. Maggiori certezze riguardano invece la meccanica: Hyundai Kona N attaccherà il segmento dei B-SUV sportivi (VW T-Roc R il target principale) associando a un cambio automatico a doppia frizione a bagno d’olio a 8 rapporti, conosciuto come N DCT e già impiegato da i30 N, un 4 cilindri 2.0 litri turbo benzina da almeno 250 cv (cifra ancora approssimativa, in attesa del dato definitivo). La potenza sarà scaricata a terra su tutte e quattro le ruote: la trazione integrale ben si sposa soprattutto con funzioni come il Launch Control grazie alle quali assaporare fino in fondo la prestanza (e il sound, ci dicono) di Kona ''racing''.

COMING SOON ''Nuova Kona N sarà il primo ‘hot SUV’ del brand - commenta Till Wartenberg, Vice President e Head of N Brand Management and Motorsport Sub-division di Hyundai Motor Company - e in quanto SUV sportivo, offrirà una versatilità e un piacere di guida pari a qualsiasi altro veicolo della gamma N. I fan si divertiranno a guidare quest’auto ovunque, dalla strada alla pista”. Maggiori dettagli verranno rilasciati nelle prossime settimane. E se il passo successivo fosse Hyundai Tucson N?