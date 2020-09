RESTYLING Dopo i teaser d'ordinanza, per Hyundai i30 N è arrivato il momento di uscire allo scoperto. La sport compact coreana - sia in carrozzeria hatchback, sia la ''coupé'' Fastback - si rinnova nell'estetica, ma anche sotto la carrozzeria. Scopriamo tutte le novità, anche grazie al video - lo trovate in gallery - nel quale apprezzare la nuova i30 N in azione (e gustarsi il sound del motore).

COME CAMBIA FUORI A livello estetico, partendo dal frontale, i30 N 2021 vede l'arrivo di nuovi fari a LED con audaci luci di marcia diurna DLR a forma di V. Anche la parte posteriore della berlina presenta un look aggiornato, mentre quella di nuova i30 Fastback N rimane invariata. Le luci sono state aggiornate anche al posteriore e ora presentano a loro volta la firma a LED, i terminali di scarico sono più grandi. I cerchi in lega di serie sono da 18 pollici ma, con il pacchetto Performance, viene fornita una serie di aggiornamenti, compresi i nuovi cerchi in lega forgiati da 19 pollici: sono più leggeri di ben 14,4 kg rispetto agli attuali. I cerchi della nuova i30 N con Performance Package montano pneumatici Pirelli P-Zero ad alte prestazioni, mentre la versione standard calza Michelin Pilot Super Sport. Hyundai i30 N è disponibile in 7 colori: Performance Blue, Polar White, Engine Red, Sunset Red, Shadow Grey, Dark Knight e Phantom Black.

IL MOTORE E IL CAMBIO Sul fronte del propulsore, il solito 2 litri turbo benzina 2.0 T-GDi, nessun cambiamento rilevante: Hyundai i30 N porta in dote sempre 250 CV e 353 Nm - che diventano 280 CV e 392 Nm con la versione Performance. La vera novità è un'altra: mentre i30 N standard è dotata di cambio manuale a 6 marce, sulla più potente arriva, a scelta, un cambio a doppia frizione N DCT ad 8 rapporti a bagno d'olio. La nuova trasmissione porta con sé anche tre nuove funzionalità: N Grin Shift, N Power Shift e N Track Sense Shift. Le spieghiamo nel dettaglio.

N Grin Shift (NGS) fornisce la massima potenza del motore e della trasmissione per 20 secondi : per l'attivazione il conducente preme un pulsante sul volante e sul quadro strumenti inizia un conto alla rovescia il tempo rimanente a... tutta potenza.

(NGS) fornisce la : per l'attivazione il conducente preme un pulsante sul volante e sul quadro strumenti inizia un conto alla rovescia il tempo rimanente a... tutta potenza. N Power Shift (NPS) si attiva quando l'auto accelera con oltre il 90% dell'acceleratore: viene mitigata qualunque riduzione della coppia durante i cambi di marcia, per fornire la massima potenza e aumentare il piacere di guida , con questa sensazione di spinta che accompagna la cambiata.

(NPS) si attiva quando l'auto accelera con oltre il 90% dell'acceleratore: , con questa sensazione di spinta che accompagna la cambiata. N Track Sense Shift (NTS) riconosce automaticamente quando le condizioni stradali sono ottimali per la guida dinamica, ad esempio su una pista, e si attiva automaticamente. Selezionando la marcia giusta e la sincronizzazione del cambio, fornisce prestazioni ottimali, proprio come un pilota di auto da corsa professionista.

N PERFORMANCE Un'altra novità della versione Performance 2021 è la dimensione dei dischi anteriori, che sale da 345 mm a 360 mm. I clienti che scelgono il pacchetto Performance possono anche beneficiare del differenziale N Corner Carving, un differenziale a slittamento limitato (eLSD) a controllo elettronico e, sempre a scelta, dei sedili super leggeri: si tratta di sedili sportivi monoformati ad alte prestazioni, più leggeri di 2,2 kg rispetto ai sedili standard. I rinforzi pronunciati promettono un eccellente supporto laterale. Sono realizzati in pelle di prima qualità e Alcantara, caratterizzati da cuciture Performance Blue e logo N illuminato sui poggiatesta.

SICUREZZA Importanti aggiornamenti anche sul fronte sicurezza per nuova Hyundai i30 N. Ora troviamo il sistema di rilevamento dei pedoni, il Lane Following Assist (LFA), che mantiene il veicolo centrato sulla corsia, in opzione anche il Blind-Spot Collision-Avoidance Assist, che può attivare i freni per evitare una collisione quando si cambia corsia in autostrada o quando si esce da un parcheggio a spina di pesce. Infine, il Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA), disponibile anche sulla berlina con N DCT, può attivare i freni quando viene rilevato un ostacolo direttamente dietro il veicolo e l'auto è in retromarcia, come quando si esce da un normale parcheggio.

QUANDO ARRIVA La nuova Hyundai i30 N arriverà in Europa nei primi mesi del 2021. Nulla di certo sul fronte prezzo, ma è ipotizzabile che la cifra oscilli tra i 35.000 euro della i30 N standard e i 40.000 euro della i30 N Performance.