N FACTOR Non è più solo sulla scala della potenza, che si misurano oggi le sportive del segmento C tradizionale, un settore che resiste e si fa un baffo dell'ascesa dei crossover. Contano anche stile, ecosistema digitale, last but not least telaio e trasmissione. Ebbene, i30 N gioca a tutto campo e avvisa i suoi interlocutori che le novità dell'edizione che verrà svelata a breve stanno anche e soprattutto nell'ingegneria elettronica e meccanica degli organi che del motore sono i primi partner. Nuova Hyundai i30 N sempre con cambio automatico doppia frizione, ma con un rapporto in più (8 marce), e soprattutto la funzione di cambiata performance. In una sigla, N DCT. Che suona interessante.

COMING SOON L'informazione giunge in concomitanza con le prime foto teaser pubblicate dalla stessa Casa coreana. In una serie di immagini a bassa illuminazione è possibile scorgere alcuni elementi del design esterno, ora ancor più orientato a dinamicità, performance ed emozioni. Hyundai i30 N restyling quindi con paraurti anteriori e posteriori più aggressivi, il doppio scarico maggiorato, l’ampia griglia centrale con la firma N, inoltre nuovi fari a V con luci diurne a LED. Gli scatti mostrano anche i nuovi cerchi in lega da 19 pollici forgiati, sviluppati ad hoc e ancora più leggeri dei precedenti, contribuendo così alla riduzione del peso vettura. Ma la chicca è il nuovo cambio, un automatico dual clutch con il programma di cambiata dedicata ''N Performance''. E del quale, insieme a proprietà motore e altre caratteristiche, conosceremo maggiori dettagli nelle settimane a seguire.