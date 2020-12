CHRISTMAS SUV Non è mai troppo tardi per ricevere un pacco regalo, poco importa che il Natale (riassapora la magia coi nostri video auguri) sia ormai alle spalle. Il clima delle feste non evapora per qualche giorno ancora, e chissà che alla porta non venga a bussare un messaggero in casco, tuta e guanti da pilota, per recapitarci una sorpresa. La breve clip che popola il profilo Instagram di Hyundai N Worldwide, la divisione racing del brand coreano, ricorda ad ogni appassionato come Kona N si stia avvicinando al gran debutto. E se nel frattempo avremo fatto i bravi, potremo pure guidarla.



TARGET: T-ROC R Nessuno, tempo fa, avrebbe mai immaginato che un SUV sportivo in lingua coreana sarebbe diventato un oggetto del desiderio. E invece Hyundai, quanto a brand identity, negli anni ha mosso passi da gigante. Nuova Kona N arriverà nei primi mesi del 2021, la scadenza esatta è ancora ignota. Maggiori certezze si possiedono invece sia circa il design, sia anche il motore: la variante corsaiola del compact crossover Hyundai adotterà un body kit specifico con tanto di nuova calandra, spoiler posteriore, doppio scarico, cerchi dedicati e logo N in bella mostra. Sotto il cofano pulserà lo stesso 2 litri turbo benzina già impiegato da i30 N, e il cui indice della potenza non scenderà sotto quota 250 cv. Le credenziali per infastidire Volkswagen T-Roc R non le mancano. Sia in pista, sia nella lista della spesa degli amanti dei SUV col vizio di correre.