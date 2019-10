Autore:

Lorenzo Centenari

T-REX Viaggiare alti da terra, viaggiare circondati di ogni comfort, soprattutto (ove consentito, cioè quasi da nessuna parte) viaggiare alla velocità del vento. Volkswagen T-Roc R sbarca anche in Italia e si concede al prezzo di 44.000 euro. Non è una cifra trascurabile, ma non è nemmeno una cifra superiore a quella formulata in patria, dove è già in vendita da quest'estate.

FORZE SPECIALI T-Roc R costa quasi il doppio di T-Roc versione base (1.0 TSI Style), ma vuoi mettere portare a spasso una mandria di 300 equini? Sollevando il cofano, ecco il 4 cilindri 2.0 TSI turbo benzina da 300 cv di potenza e 410 Nm di coppia motrice, misure che proiettano il super Suv Volkswagen da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi, fino a una velocità massima di 250 km/h. A completare l'equipaggiamento bellico, cambio doppia frizione DSG a 7 rapporti, trazione integrale 4Motion, assetto ribassato di 20 mm, impianto frenante high performance (con pinze R nere), infine Launch Control per le partenze a razzo.

INTERNI Performance, ma anche design. Di serie su nuova T-Roc R sono cerchi in lega 19 pollici colore nero, fari full Led, impianto di scarico Akrapovich a 4 uscite, paraurti sportivi e logo R sulla mascherina, metti che qualcuno non ti riconosca dal rumore. All'interno, sedili racing in tessuto Carbon Flag, volante R in pelle, pomello cambio in pelle e cuciture grigie, pedaliera e battitacco in acciaio.

ADAS E se le prestazioni vi spaventano, niente paura. Volkswagen avvolge T-Roc R in una rete elettronica di sistemi di assistenza alla guida a maglie strette. Frenata di emergenza con riconoscimento pedoni, cruise control adattivo, rilevamento stanchezza conducente, assistenza attiva al mantenimento di corsia, sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Perché sverniciare il paraurti, qui è proprio un peccato.