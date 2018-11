SUV CON MODERAZIONE Se come dicevo prima, a colpo d'occhio, la Volkswagen T-Roc sembra più grande di quanto sia in realtà, i numeri parlano chiaro: 4,23 metri di lunghezza e 1,57 metri di altezza (come Salma Hayek) definiscono un'esperienza di guida più vicina a quella di una Golf, che a quella dei fuoristrada. Seduto al volante non ho immediatamente quella sensazione di dominio sul traffico che per molti è un motivo d'acquisto dei crossover, ma posso rimediare con le ampie regolazioni concesse dal sedile, che consentono un buon margine per recuperare preziosi centimetri in altezza.

VISUALE LIMITATA All'atto di fare manovra per uscire dal parcheggio, se la visuale anteriore offre una discreta percezione degli ingombri, trovo invece limitata quella posteriore. Molto utile, insomma, la presenza dei sensori di parcheggio di serie. Meglio ancora se l'auto è equipaggiata di retrocamera opzionale (circa 500 euro), che sopperisce egregiamente alla panoramica piuttosto limitata offerta dal lunotto.

BUONO LO SPRINT In movimento la compattezza che non si apprezza all'occhio diventa invece evidente al tatto e si sente anche che il peso dell'auto è ragionevolmente contenuto (sono 1.320 i chili dichiarati a secco). La progressione nelle marce basse è brillante e i 10,9 secondi promessi da Volkswagen nello 0-100 sono credibili. Così come è credibile la velocità massima dichiarata di 187 km/h, che fanno della T-Roc 1.6 TDI un'auto versatile, che ben si adatta all'uso cittadino come ai lunghi viaggi in compagnia.

CONFORTEVOLE IN VIAGGIO Nel traffico apprezzo la maneggevolezza e il buon comportamento delle sospensioni, che filtrano efficacemente le sconnessioni dell'asfalto. Nei curvoni veloci trovo molto gradevole la linearità con cui questa T-Roc si inscrive in traiettoria. Efficace è l'isolamento dalle vibrazioni, così come dai rumori esterni, con il diesel da 1,6 litri che ha un timbro gradevole in piena accelerazione, mentre risulta quasi inavvertibile nella marcia autostradale. Qui il rotolamento degli pneumatici è quasi totalmente azzerato mentre i fruscii aerodinamici sono nella media per il tipo d'auto.

CONSUMI REALI Al piacere di guida contribuiscono una spinta regolare e ben distribuita e il ridotto diametro del volante, che suggerisce una gradevole sensazione di sportività. Sensazione corroborata dal cambio, dagli innesti precisi e dalla leva molto scorrevole. Si guida bene questa T-Roc, con un avantreno preciso, un buon appoggio e un comportamento equilibrato perfettamente in linea con quanto ci si aspetta da una Volkswagen. Inutile dire che peso e consistenza di ogni comando sono calibrati alla perfezione. I consumi? Nel mondo reale, lungo un percorso misto che da Verona ci ha portato sopra i vigneti del Soave, il computer di bordo ha registrato 6,2 l/100 km.

NAVIGAZIONE FAI DA TE All'esperienza in viaggio sempre di più contribuisce il navigatore GPS, che sulla T-Roc non è di serie, ma è compreso nel sistema multimediale Discover Media da oltre 1.000 euro (di cui peraltro è dotata l'auto della nostra prova). Poco male, perché come ho anticipato l'impianto di infotainment standard è compatibile con Android Auto, Apple CarPlay e con il protocollo Mirror Link, che mi permettono di utilizzare efficacemente la navigazione tramite Google Maps oppure Waze: app che spesso mi aiutano meglio dei GPS tradizionali a evitare intoppi sul percorso. Avete ancora dubbi su quale scegliere? Guardate qui la prova video della T-Roc 2.0 TDI 150 CV 4Motion.