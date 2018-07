Autore:

Luca Cereda

L'ULTIMO TASSELLO In medio stat virtus, dicevano i latini. Ed è proprio la via di mezzo quella che mancava alla Volkswagen T-Roc, ora disponibile con motore 1.6 diesel a prezzi che partono da 25.500 euro (in promozione) o da 199 euro al mese con il finanziamento Volkswagen.

CONSUMI E PRESTAZIONI Sulla T-Roc, questo quattro cilindri turbodiesel eroga 115 CV e 250 Nm di coppia massima tra i 1.750 e i 3.200 giri/minuto. Abbinato a un cambio manuale a sei rapporti, permette uno 0-100 km/h da 10,9 secondi a fronte di consumi dichiarati 4,4 litri/100 km nel ciclo combinato. Tra gli aggiornamenti tecnici fatti al motore, ben noto ai Golfisti (lo hanno scelto il 40% dei clienti), si registra la presenza di serie del catalizzatore SCR, per contenere le emissioni di NOx.

ALLESTIMENTI La gamma T-Roc prevede due allestimenti, Style e Advanced. Di serie sono previsti il sistema di infotainment Composition Media con display da 8 pollici, l'App-Connect, il cruise control adattivo, il Lane Assist (mantenitore di corsia) e il Front Assist (frenata di emergenza e riconoscimento dei pedoni). A questi, nella variante Advanced, si aggiungono elementi distintivi sotto il profilo tecnologico e del design come i fari full LED e la strumentazione interamente digitale Active Info Display.