FACELIFT D’INIZIO ANNO Sono passati un paio d'anni da quando la coreana Hyundai ha lanciato la Kona, SUV compatto, che in Italia ha ottenuto un buon successo di vendite grazie allo stile moderno, all’ampia gamma di motorizzazioni (anche ibride), al piacere di guida e al comfort, tutto chiuso in 4,17 metri di lunghezza. Oggi le prime immagini rilasciate dalla Casa coreana ci mostrano quella che sarà la Kona 2021 e che arriverà, presumibilmente, nei primi mesi con un look decisamente più attuale e sofisticato, quasi futuristico.

CHE SGUARDO QUELL’ANTERIORE! Le modifiche più significative (e anche quelle che possiamo vedere per ora…) sono soprattutto davanti. Sull’anteriore fa la sua apparizione uno sguardo molto più volitivo, ispirato al profilo degli squali, che integra una nuova griglia, completata da un paraurti aggressivo. Poi troviamo una piastra paramotore per offrire un look ancora più muscoloso ''che si aggiunge all’aspetto corazzato'' della Kona, come descrive la stessa casa automobilistica nel comunicato stampa di presentazione. Ancora più d’impatto sono i fari full LED, dal design riprogettato, che includono nuove luci diurne. Hyundai ha anche eliminato la sottile fessura orizzontale fra la calandra e il cofano presente sul modello attuale per rendere complessivamente più fluido il profilo dell’avantreno.

N COME NÜRBURGRING Ma le novità non finiscono certo qui, perché è certo anche l’arrivo della variante più pepata del SUV compatto coreano, tanto è vero che abbiamo già visto i muletti girare sul mitico tracciato del Nürburgring durante i collaudi. Il teaser rilasciato dal centro stile Hyundai mostra una Kona N Line molto più aggressiva rispetto al modello normale. Sono presenti le stesse luci, ma le matite dei designer hanno tracciato nuovi profili per la griglia anteriore con un originale design a reticolo. Inoltre, la N Line include un paraurti caratteristico con una grande presa d'aria per far respirare il quattro cilindri turbo-benzina più performante della gamma, accreditato di una potenza di 250 CV (ma anche 275 CV per una eventuale versione N Performance, chissà...). Il badge Hyundai si è anche spostato sulla calandra e ci sono tre piccole prese d'aria poste appena sopra, che ricordano da lontano quelle utilizzate dagli attuali modelli Audi RS. Ma anche per la Kona N Line bisognerà aspettare l’anno prossimo, anzi, ne è dato per certo l’arrivo solamente dopo l’inizio delle vendite della gamma rinnovata. Prezzi e disponibilità? Naturalmente troppo presto, ma restate connessi con Motorbox, che vi aggiorneremo in tempo reale, innanzitutto mostrandovela per intero!