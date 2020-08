IN ABITO LEGGERO D’estate fa caldo, si sa, e ci si veste più leggeri. E così, anche il prototipo della nuova Hyundai Kona N ha deciso di tornare a correre sulle curve micidiali del Nürburgring in abiti succinti, lasciando nell’armadio le pesanti camuffature con cui si era presentata sul circuito tedesco lo scorso marzo.

PIÙ AGGRESSIVA Che si tratti della versione “pepata” del SUV compatto di Hyundai appare evidente da alcune modifiche apportate al modello originale, e che non è stato possibile - o non si è voluto - nascondere sotto le coperture: l’estrattore d’aria con il doppio scarico posteriore, per esempio, i freni di dimensioni maggiorate e le pinze rosse, gomme più larghe e prese d’aria inedite nel frontale.

POTENZA TURBO Per quanto riguarda i motori, la Kona N dovrebbe montare lo stesso propulsore degli altri modelli sportivi della casa coreana, come la Veloster N e la più piccola i30 N, ossia il 2.0 quattro cilindri turbo benzina con una potenza che varia tra i 246 e i 275 CV. La Kona “normale” (qui la nostra prova su strada) è disponibile con motori benzina da 105 CV (per le versioni ibride) in su, e da 115 CV a salire con alimentazione a gasolio.

QUANDO ARRIVA La Kona N dovrebbe arrivare il prossimo anno, in diretta concorrenza con altre piccole SUV pepate come la Volkswagen T-Roc R. Questo però non vuol dire che possiamo aspettarci anche una versione cabrio...