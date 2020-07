SCENARIO COMPLESSO I difficili mesi che ci siamo lasciati alle spalle hanno segnato nel profondo il mondo dell’auto. Le previsioni elaborate dall’UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) per il 2020 parlano di un calo dell’immatricolato nel nostro Paese del 32%, nella migliore ipotesi, in quella peggiore di un -46%. Uno scenario che Hyundai è decisa a contrastare con vigore proponendo ai suoi clienti offerte d’acquisto vantaggiose e una gamma di vetture rinnovata e moderna. Per fare ciò, il brand coreano ha elaborato una strategia coraggiosa che permetta al Gruppo guidato dal Managing Director Andrea Crespi di confermare le quote di mercato conquistate negli ultimi anni.

3X1 In quest’ottica Hyundai ha pensato a un piano articolato su tre punti. Lo scorso 1° luglio è partita infatti una maxi-rottamazione con vantaggio netto per il cliente di 1.500 euro. Uno sconto che si applica a tutti coloro che abbiano intenzione di sostituire il proprio veicolo immatricolato prima del 31/12/2009. Ma non finisce qui, parallelamente al bonus rottamazione Hyundai offre due ulteriori incentivi: un premio fedeltà dal valore di 1.000 euro per i possessori Hyundai che decidono di sostituire la vecchia auto con un nuovo modello in gamma, e un bonus di 500 euro dedicato a chi acquista per la prima volta un modello della Casa di Seoul.



QUALCHE NUMERO Conti alla mano gli sconti si traducono in un risparmio davvero considerevole, merito anche delle iniziative commerciali di #TorniamoAViaggiare. Basti pensare che Hyundai Tucson con motore 1.6 CRDi 115 CV in allestimento XPrime con prezzo di listino di 33.000 euro può essere portata a casa con soli 24.700 euro, con un vantaggio finale di 8.300 euro. Il crossover Kona Hybrid 1.6 141 CV HEV DCT in versione XPrime dal valore complessivo di 28.800 euro, grazie agli sconti è offerta con prezzo promo di 21.500 euro. Lo stesso vale per la piccola citycar Hyindai i10 Advance dal valore di 13.700 euro e proposta con un vantaggio cliente di 4.500 euro, ovvero con prezzo finale di 9.200 euro.