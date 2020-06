DIMENSIONI CHE CONTANO È una sfida a chi ce l'ha più grosso. Il display dell'infotainment, naturalmente. Partì Tesla alcuni anni fa, con Model S equipaggiata di touchscreen da 17 pollici. Seguì Mercedes con i due display widescreen orizzontali da 12,3 pollici ciascuno del sistema MBUX. Ora entra in partita pure Hyundai, che su nuova Tucson piazza un maxi schermo a sfioramento al centro del cruscotto che potrebbe far saltare il banco.

TUTTI PAZZI PER IL TABLET Gli scatti sono di Korean Car Blog: gli interni di Hyundai Tucson 2021 ospiteranno un tablet verticale a centro plancia, di misura apparentemente superiore ai 15 pollici e dall'interfaccia esclusivamente touchscreen, al massimo - ma dalle foto non è chiaro - con alcuni pulsanti sui lati, per consentire un più rapido accesso alle funzioni di uso frequente. Insieme al display multifunzione, gli allestimenti di livello superiore di nuova Tucson saranno provvisti anche di quadro strumenti digitale. Nel complesso, la configurazione della plancia sembra allontanarsi dall'attuale Tucson in maniera radicale: confrontare (qui sotto) per credere.