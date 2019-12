CABRIO DELLE NEVI Presentato in piena estate, si avventura sul mercato in pieno inverno. Aprono in Germania le prenotazioni di Volkswagen T-Roc Cabriolet, il primo cabrio-Suv del Gruppo, nonché uno dei rari esempi di questa particolarissima carrozzeria. In patria, prezzi a partire da 27.495 euro, consegne da febbraio-marzo 2020. Abitacolo 2+2, tetto in tela apribile in 9 secondi: guarda il video.

MOTORI La cifra più bassa del listino si riferisce a T-Roc Cabriolet in edizione 1.0 TSI 115 cv cambio manuale (6 marce), tuttavia il 3 cilindri turbo benzina da 1 litro di cilindrata non è l'unica possibilità. In gamma, anche il 4 cilindri 1.5 TSI 150 cv: cambio manuale (in questo caso il prezzo è di 30.075 euro), oppure automatico DSG doppia frizione a 7 rapporti. Il costo sale a 32.025 euro.

ALLESTIMENTI Due livelli di equipaggiamento: T-Roc Cabrio Style è già completa di cerchi da 17 pollici, cromature esterne e interne, Infotainment System Composition, clima automatico e sistemi ADAS come Lane Assist, Front Assist e Driver Alert. Allestimento R-Line (solo su 1.5 TSI) con anche cerchi di disegno specifico, sedili sportivi, sterzo progressivo e selettore di modalità di guida. Sovrapprezzo di 2.700 euro (da 32.810 euro).

IMPORT-EXPORT Listino replicato pari pari anche in Italia? In base all'esperienza, aspettiamoci un grado di equipaggiamento per ciascun pacchetto allestimenti leggermente più completo che non quello che Volkswagen confeziona per il pubblico tedesco. Sul nostro mercato, T-Roc a tetto aperto attaccherà perciò poco più in alto, ma non oltre quota 28.000 euro.