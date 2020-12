La Redazione Pubblicato il 22/12/20 h. 18:07

ANNUS INSOLITUS Il 2020 è stato un anno anomalo: un anno complicato, diverso da tutti gli altri. È stato un anno difficile per tutti, come speriamo di non vederne mai più. Lo abbiamo trascorso nella nostalgia per quello che facevamo prima, cercando, per quanto possibile, di continuare a farlo. Ha messo alla prova la nostra pazienza, la nostra fiducia, la nostra capacità di resistenza. Abbiamo dovuto trovare una forza di volontà che non sapevamo di avere. E ora, tra pochi alti e molti bassi, è finalmente quasi finito.

CERTEZZE Nonostante quest’anno sia stato tutto diverso, ci sono almeno due cose che non sono cambiate. La prima, è che il Natale è sempre Natale. La seconda, che a MotorBox non si è persa la vena scanzonata e lo spirito che ci ha sempre contraddistinto. In attesa di un 2021 in cui ripartire a tutto gas, più forti di prima. Guarda il video e fatti due risate insieme a noi.

BUONE FESTE DA TUTTA LA SQUADRA DI MOTORBOX!