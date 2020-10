MI MANDA i20 WRC Molto semplicemente, nuova Hyundai i20 N è la versione stradale dell'auto che nel 2019 ha conquistato il Mondiale Rally (il nostro Giorgio Sala è salito a bordo sulla i20 WRC per un giro da passeggero). Le intenzioni della Casa coreana, dunque, sono chiare: smontare il roll bar a un'auto che deve emozionare anche nella guida di tutti i giorni. Scopriamola (vedi anche video highlights in gallery).

Rispetto ad i20 standard, la parte anteriore è dominata dal paraurti con una presa d'aria più grande. L'ampia griglia del radiatore con logo N riporta un motivo unico ispirato a una bandiera a scacchi, mentre sotto la griglia troviamo uno spoiler con cornice in rosso che dà quel tocco di sportività in più. I fari anteriori sono a LED. Ritroviamo il colore Tomato Red anche su minigonne laterali e posteriore. Proprio dietro troviamo uno spoiler sul tetto, un paraurti con un'appendice simile a un diffusore e il grosso tubo di scarico singolo, a ricordare ancora una volta che siamo in presenza di una parente dell'auto da rally. I cerchi grigio opaco sono da 18'' con pinze freno marchiate N. La nuova i20 N è disponibile in sei colori, a cominciare dal Performance Blue tipico dei modelli N, passando per Intense Blue, Polar White, Sleek Silver, Brass - tutti disponibili con variante tetto nero, optional - e Phantom Black. HYUNDAI i20 N 2021: MOTORE Nuova i20 N è alimentata da un motore 1.6 T-GDi turbo benzina con cambio manuale a sei marce. La potenza massima è di 204 CV, mentre la coppia è di 275 Nm. Numeri che garantiscono alla i20 N una velocità massima di 230 km/h e un'accelerazione 0-100 all'ora in 6,7 secondi. Prestazioni sì, ma senza perdere di vista i consumi. Il 1.6 T-GDi utilizza la nuova tecnologia CVVD - Continuously Variable Valve Duration - di Hyundai per ottimizzare ulteriormente l'efficienza: il CVVD regola la durata dell'apertura e della chiusura delle valvole in base alle condizioni di guida, ottenendo un aumento delle prestazioni e un miglioramento del 3% sui consumi del carburante. Per chi invece desidera di più dalle performance nude e crude, in opzione ecco l'N Corner Carving, un differenziale meccanico a slittamento limitato. MODALITÀ DI GUIDA Hyundai i20 N dispone di cinque modalità di guida: Normal, Eco, Sport, N e N Custom (personalizzata). Le modalità di guida regolano i parametri del motore, il controllo elettronico della stabilità ESC, il suono dello scarico e lo sterzo al fine di ottimizzarli per una varietà di condizioni di guida. Nella modalità N Custom, i conducenti possono selezionare le impostazioni Normal, Eco, Sport e Sport + per ciascuno dei componenti menzionati, in modo che corrispondano alle preferenze di guida e alle condizioni stradali. HYUNDAI i20 N 2021: TELAIO, SOSPENSIONI E FRENI Iniziamo col dire che, con 1.190 kg di peso, la nuova Hyundai i20 N ha lo stesso peso della i20 Coupe WRC. Il telaio della i20 standard è stato rinforzato in 12 diversi punti per garantire una migliore manovrabilità e fruibilità su qualsiasi strada. Ciò include un sottoscocca ridisegnato e una staffa aggiuntiva. Le sospensioni sono state rinforzate e hanno una nuova geometria, una nuova barra antirollio, nuove molle e ammortizzatori. Hyundai i20 N è 10 mm più bassa della versione standard. Il nuovissimo assale N Power Sense nella parte anteriore è abbinato a un assale nella parte posteriore che fornisce una maggiore rigidità, mentre i freni ad alte prestazioni dispongono di dischi anteriori maggiorati, 40 mm più grandi rispetto a quello della normale i20. Anche lo sterzo di i20 N è stato rivisto attraverso un rapporto di sterzo ridotto e il servosterzo, azionato da un motore montato sul piantone, è stato appositamente regolato. Gli pneumatici della i20 N sono Pirelli P-Zero ultra nelle misure 215/40 R18. HYUNDAI i20 N 2021: INTERNI

All'interno la i20 N è equipaggiata con sedili sportivi e poggiatesta integrato, volante N, pomello del cambio N e pedali sportivi N in metallo. Gli interni neri sono caratterizzati da accenti Performance Blue e fodera della testa completamente nera. Il quadro strumenti digitale e lo schermo AVN includono caratteristiche come la zona rossa a LED variabile, che varia in base alla temperatura dell'olio motore, e l'indicatore di cambio marcia. Tra le tante funzionalità da auto da corsa, la calibrazione del pedale del freno per il piede sinistro - chicca da piloti veri - è sicuramente la più interessante, mentre è molto utile l'indicatore di usura delle pastiglie dei freni.

Anche quanto a connettività, la nuova i20 N pensa sia alle prestazioni che alla comodità. È infatti dotata del Performance Driving Data System, che serve per monitorare e migliorare le capacità in pista del pilota, rendendo disponibili e salvando i dati di guida, comprese informazioni su potenza, coppia, turbo boost, tempo sul giro e accelerazione. Quanto alle funzioni più comuni, i20 N è dotata di un sistema di navigazione touchscreen LCD da 10,25 pollici - optional - con contenuto N dedicato, Apple CarPlay e Android Auto. È anche disponibile l'ultima versione di Bluelink, i servizi di auto connesse all'avanguardia di Hyundai. Questo offre una vasta gamma di servizi oltre a funzioni remote tramite l'app per smartphone Bluelink, che viene fornito con un abbonamento gratuito di cinque anni.

La compatta sportiva i20 N non manca infine di ADAS - gli aiuti alla guida - Hyundai SmartSense, che include funzionalità come l'avviso di collisione frontale, il sistema di prevenzione collisioni - anche per pedoni e ciclisti - l'avviso di cambio corsia, il Lane Assist, il Blind-Spot Collision Warning e tanti, tanti altri.

La nuova i20 N arriverà in Europa nel corso della primavera 2021, mentre ancora non è stato dichiarato il prezzo, che comunque oscillerà attorno ai 30.000 euro.