PICCOLA PEPATA L’ipotesi di una variante sportiva della compatta coreana era circolata in occasione della presentazione ufficiale, al (non) salone di Ginevra di quest’anno, ed è stata confermata dalla stessa Hyundai, che ha pubblicato le prima immagini della sua nuova i20 N Line.

AGGRESSIVA All’esterno sono tante le caratterizzazioni sportive del modello più potente della berlina compatta, a cominciare dal piccolo spoiler sotto il paraurti anteriore, dal disegno più sportivo, con una linea orizzontale nera che unisce le due prese d’aria laterali allargate. Diverso anche il motivo nella grande griglia nera, che richiama quello delle bandiere a scacchi, e dove trova posto anche il logo N Line.

SCARICHI CROMATI Ancor più accentuato il carattere sportivo al posteriore, dove spiccano immediatamente i due scarichi cromati. Il paraurti ha un taglio più aerodinamico, con tagli verticali ai lati e catarifrangenti che sostituiscono la luce fendinebbia, inserita in un elemento al centro, di forma triangolare. A completare il quadro pensano i cerchi in lega da 17” di disegno esclusivo. I colori disponibili saranno Phantom Black, Aurora Grey, Brass e Polar White; quest’ultima potrà essere abbinata al tetto di colore nero a contrasto.

COME CAMBIA DENTRO Molto personale l’abitacolo, che nelle linee riprende quello della berlina normale, a cui si aggiungono però inserti e cuciture rosse nella leva del cambio e del freno a mano, sulle levette di regolazione dei flussi delle prese d’aria, nei pannelli porta e nel volante sportivo a tre razze con il logo N. Pedaliera d’alluminio obbligatoria, così come i sedili sportivi con cuciture rosse e il logo N sui poggiatesta. Nessuna novità per quanto riguarda il sistema di infotainment, che beneficerà della tecnologia Bluelink presente anche nelle versioni più tranquille di nuova i20, con la sua pletora di servizi connessi e le funzionalità offerte dalla app per smartphone.

MOTORE Il meglio però sta sotto il cofano, ovviamente: a muovere la Hyundai i20 N Line sarà il 1.0 T-GDI turbo benzina con 118 CV, anche in versione mild-hybrid con impianto a 48 V. In opzione, il cambio automatico Intelligent Manual Transmission.

QUANDO ARRIVA Nuova Hyundai i20 dovrebbe arrivare in Italia entro il prossimo mese di novembre, mentre la variante sportiva N Line è prevista solo per il 2021.