MI MANDA i20 WRC Un'auto da guidare, ma ancor prima da ascoltare. Hyundai svela il primo teaser di nuova i20 N, utilitaria tutto pepe ispirata nientemeno che alla Hyundai i20 WRC che corre nel Mondiale Rally. Prime foto, ma anche un assaggio del suo sound (vedi gallery). Come recita la nota di accompagnamento, i20 N 2020 garantisce ''performance esclusive e migliorie tecnologiche studiate per soddisfare anche il più esigente appassionato delle alte prestazioni''. Il nuovo modello va dunque ad affiancarsi a i30 N e i30 Fastback N, andando così a completare l’adrenalinica gamma high-performance del Costruttore coreano.

ANIMA SPORTIVA Il design di Hyundai i20 N esprime un look dinamico che si ispira al nuovo corso stilistico del brand “Sensuous Sportiness”, con un frontale affusolato e tagliente che esalta il profilo acuminato dei proiettori a LED. Non possono poi mancare cerchi in lega leggera da 18’’ con design dedicato e finitura in grigio opaco, abbinati a pinze freni con logo N e minigonne dal gusto decisamente racing. Tutto a sottolineare ancor di più l’animo sportivo della piccola compatta. Al posteriore invece si distingue chiaramente uno spoiler pronunciato che conferisce a i20 N un aspetto ancora più grintoso. Sotto, e in gallery, alcune foto spia che circolano sui social network.

SOUND GIRNTOSO Nuova Hyundai i20 N è proposta con livrea Performance Blue - tinta esclusiva per i modelli ad alte prestazioni del Gruppo - in abbinamento al tetto a contrasto Phantom Black che si somma ai dettagli esterni in rosso. Il motore? Ancora top secret, ma le maggiori chance sono per un 4 cilindri 1.6 turbo benzina da 200 CV. Per offrire agli appassionati un ulteriore assaggio di i20 N 2020, Hyundai ha dunque rilasciato una breve clip audio che del suo nuovo modello sportivo rivela il sound. Non vi resta che aprire bene le orecchie, perché no, indossare un paio di cuffiette, e cliccare Play...