A VOLTE RITORNANO Se fosse il primo aprile penseremmo subito al proverbiale pesce, invece siamo a dicembre e più che una burla la notizia del ritorno della Apple Car suona come un regalo di Natale. Avevamo lasciato Cupertino alle prese con una ristrutturazione che portava al ricollocamento di 200 impiegati dopo la presunta chiusura del progetto Titan e ora un nuovo rapporto di Reuters annuncia qualcosa di totalmente diverso. La Apple Car non sarebbe caduta nel dimenticatoio, ma pare destinata a entrare in produzione nel 2024 e ad avere una tecnologia delle batterie che porterà le auto elettriche al ''livello successivo''.

BATTERIE INNOVATIVE Secondo Reuters, ad alimentare la Apple Car saranno batterie costruite secondo la tecnologia monocella di Cupertino: una soluzione che elimina la suddivisione del pacco batterie in moduli separati per aumentare la capacità a parità di volume, a vantaggio dell'autonomia, e che riduce ''radicalmente'' il costo degli accumulatori. Apple starebbe anche valutando una chimica diversa da quella solita delle batterie agli ioni di litio. La nuova chimica chiamata LFP, che sta per litio e fosfato di ferro, sarebbe meno incline al surriscaldamento e quindi più sicura.

CON CHI BALLERÀ, SE NON DA SOLA? Reuters, citando due fonti anonime ''che hanno familiarità con il progetto'', riferisce che sarà un'auto destinata all'uso privato di massa, non un taxi a guida autonoma né un veicolo commerciale. Non specifica se Apple costruirà il veicolo da sola o se si affiderà a dei partner per la produzione: tempo fa si parlava di un accordo con Volkswagen, ma altre voci indicano una possibile collaborazione con l'azienda canadese Magna, specializzata in componentistica, che ha già una propria piattaforma EV da proporre ad altre aziende. Va detto però che anche Foxconn ha recentemente svelato di voler realizzare una sua piattaforma elettrica e la multinazionale taiwanese ha con Apple un rapporto di collaborazione molto stretto e consolidato. Sarà la volta buona?