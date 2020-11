NEW ENTRY Aria di competizione interna, in casa Hyundai, piano rialzato dei B-SUV. Spunta il primo teaser, accompagnato da didascalie ufficiali, di un nuovo modello destinato ad affiancare Kona nel basso di gamma. Hyundai Bayon il nome di battesimo di questo oggetto del mistero, le caratteristiche del quale sono in buona parte ancora avvolte dal riserbo.

PIATTO RICCO... Stando a quanto afferma Hyundai, Bayon arriverà sul mercato europeo entro la prima metà del 2021 e sarà un modello completamente nuovo. Hyundai - dichiara Andreas-Christoph Hofmann, Vice President of Marketing & Product - è fortemente consolidata nel mercato dei SUV in Europa, sia in termini di gamma, sia in termini di successo nelle vendite. Lanciando un nuovo modello nel segmento B-SUV, che si propone come punto di ingresso alla nostra gamma SUV, vediamo una grande opportunità nel rispondere ancora meglio alla domanda dei clienti europei e nel migliorare la nostra offerta in un segmento molto apprezzato''.

NOMEN OMEN Essendo un modello rivolto principalmente al Vecchio Continente, Hyundai ha scelto il nome di una città europea. Il termine Bayon, infatti, trae ispirazione dalla città di Bayonne, nel Sud-Ovest della Francia: situata tra la costa atlantica e i Pirenei, la cittadina francese è un posto ideale per gli amanti di attività come la vela e l’hiking. In linea, a quanto pare, col carattere lifestyle della vettura. Hyundai ha spesso preso ispirazione da diverse località nel mondo per dare origine ai nomi di alcuni dei suoi più apprezzati SUV. Vedi Santa Fe e Tucson, ma anche Kona (dall’omonimo distretto di Big Island nelle Hawaii) e Nexo, il pioneristico SUV fuel-cell di Hyundai il cui nome si rifà a Nexø, città dell'isola danese di Bornholm.

i20 CROSSOVER? Tornando al prodotto in sé: maggiori dettagli su nuova Hyundai Bayon saranno rivelati in futuro, nel frattempo è verosimile immaginare che il nuovo arrivato erediti la piattaforma di nuova i20 (vedi foto sopra), e insieme ad essa, buona parte delle altre peculiarità. Quindi: dimensioni di poco superiori ai 4 metri, motorizzazioni benzina e mild hybrid, tecnologia di bordo moderna e polivalente, display touch da 10, 25 pollici incluso. Il design? Troppo poco, un mini-teaser del faro posteriore (a LED), per pronunciarsi. Si attendono nuove rivelazioni.