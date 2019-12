ADAS è l’acronimo di Advanced Driver Assistance Systems, che si traduce in sistemi avanzati di assistenza alla guida. Sempre più macchine ne sono provvisti, spesso di serie, e costituiscono un importante aiuto per la sicurezza al volante, cui se possibile è bene non rinunciare. Raccapezzarsi nel dedalo di sigle, acronimi e inglesismi delle varie case automobilistiche può essere però molto più complicato che usarli nella vita di tutti i giorni. Serve quindi fare un po’ di chiarezza: sia per quando si va in concessionaria, sia per quando si tratta di sfruttare in maniera consapevole tutti gli aiuti che la tecnologia ci mette a disposizione. Ecco il nostro vademecum che vi spiega cosa fanno, e come funzionano, gli ADAS presenti sulle macchine in vendita in Italia, e come vengono chiamati dalle principali case automobilistiche.

Le denominazioni ADAS di:

Alfa Romeo | Audi | BMW | Citroen | Fiat | Ford | Honda | Hyundai | Jeep | Kia | Mazda | Mercedes | Nissan | Opel | Peugeot | Renault | Seat | Skoda | Suzuki | Toyota | Volkswagen | Volvo

CRUISE CONTROL ADATTIVO

Il cruise control, o regolatore di velocità tradizionale, diffuso ormai da diversi anni, consente di fissare una velocità costante che la vettura deve tenere senza che il conducente debba agire sull’acceleratore. Il cruise control adattivo, come dice il nome stesso, regola la velocità della vettura adattandola a quella delle macchine che la precedono. Tipicamente, un radar o un laser posto nel muso del veicolo misurano continuamente la distanza dalle macchine davanti a noi, e se questo valore scende sotto la soglia di sicurezza, la velocità viene ridotta di conseguenza; quando il valore torna sopra la soglia stabilita, il cruise control ripristina la velocità impostata. La distanza di sicurezza può essere aumentata/diminuita dal guidatore agendo su appositi comandi: può aver senso ridurla (ma non troppo!) nelle condizioni di strade più trafficate, in cui si tiene una velocità meno elevata. Alcuni cruise control adattivi possono sfruttare anche la telecamera per la lettura dei segnali stradali, e adattare automaticamente la velocità a quella indicata dalla segnaletica. In abbinamento al sistema Start&Stop e al cambio automatico, il Cruise Control Adattivo può anche di fatto occuparsi di gestire frenate e ripartenze senza l’intervento del conducente: un grande aiuto nelle code. Chi guida, però, deve sempre e comunque tenere le mani sul volante: la legge, al momento, su questo punto è molto chiara.

FRENATA AUTOMATICA D'EMERGENZA

Questo dispositivo prevede sensori che rilevano una potenziale situazione di pericolo, tipicamente un ostacolo che si avvicina rapidamente alla macchina. I sistemi più elementari segnalano il pericolo con un avviso acustico e visivo, lasciando al conducente di agire sui freni, o al limite “precaricando” l’impianto frenante. Quelli più evoluti, invece, funzionano anche in condizioni di scarsa luminosità e sono in grado di rilevare soggetti meno “ingombranti” come pedoni, ciclisti o animali, entro limiti di velocità relativamente contenuti (30 o 50 km/h nella stragrande maggioranza dei casi), e intervengono attivamente sui freni. Controllate sempre presso il concessionario qual è il limite di velocità massimo di funzionamento di questo dispositivo. Il funzionamento avviene principalmente tramite la telecamera montata sul parabrezza, dietro lo specchietto retrovisore. La telecamera può avere un solo obiettivo, e in questo caso è accoppiata al radar anteriore, oppure con due obiettivi, che permettono la visione stereoscopica e il rilevamento della distanza.

LUCI ABBAGLIANTI DINAMICHE

L’idea che sta dietro questa tecnologia è molto semplice: viaggiare sempre con gli abbaglianti accesi per aumentare al massimo la visibilità quando si guida al buio. Gli anabbaglianti sono poco più che una via di mezzo tra le luci diurne e gli abbaglianti, per non accecare - e ci mancherebbe altro! - chi guida un’auto che ci viene incontro. Con gli abbaglianti “intelligenti”, invece, la telecamera posta dietro il parabrezza individua i veicoli davanti a noi, anche quelli che vengono in direzione opposta, permettendo così di spegnere/regolare una parte dei proiettori, escludendo dal fascio di luce la zona in cui si trovano gli altri. Di fatto, si viene a creare un “tunnel luminoso” in cui le auto rilevate sono meno illuminate. Per poter funzionare, oltre alla telecamera frontale, il sistema richiede l’uso di fari anteriori con tecnologia full LED, tipicamente con una matrice di LED i cui singoli punti possano essere spenti o accesi a seconda di quanto rilevato dalla telecamera.

RILEVATORE DI STANCHEZZA

Questo dispositivo, che molte vetture montano ormai di serie da diverso tempo, tiene sott’occhio continuamente alcuni parametri della vettura che possono essere associati alla stanchezza del conducente: correzioni del volante, per esempio, o variazioni di velocità nella guida. Nei sistemi più evoluti, questi dati possono essere utilizzati in combinazione con il monitoraggio della corsia, o addirittura con minuscole telecamere rivolte verso il posto di guida che controllano la frequenza del battito delle palpebre. Nel caso il sistema interpreti quanto letto dai sensori come indice di stanchezza, vengono generati alert al conducente sotto forma di avvisi sonori o visuali, che se ignorati possono anche farsi più invasivi, per esempio, facendo vibrare il volante.

AVVISO DI COLLISIONE POSTERIORE

Analogamente al sistema di frenata d’emergenza, sfruttando la retrocamera posteriore (e/o i sensori di parcheggio), questo sistema avvisa il conducente nel caso di un possibile tamponamento. Alcuni dispositivi si occupano anche di attivare i dispositivi di sicurezza passivi come il pretensionamento delle cinture di sicurezza.

MONITORAGGIO DELL'ANGOLO CIECO

L’angolo cieco è quella zona a lato e immediatamente dietro la macchina che tipicamente l’occhio del guidatore non riesce a visualizzare, e che per questo può nascondere un pericolo (una vettura o una moto in sorpasso, per esempio). Molti degli specchietti retrovisori moderni hanno una porzione del vetro con funzione di “grandangolo” per cercare di avere il maggior angolo possibile di visuale. I sistemi di rilevamento dell’angolo cieco, invece, sfruttano due radar (o telecamere) montati sugli specchietti proprio per rilevare la presenza di ostacoli all’interno dell’area dell’angolo morto. Il sistema avvisa il conducente con segnalazioni visive all’interno degli specchietti, o in loro prossimità, e può anche attivare avvisi specifici, con un cicalino o facendo vibrare il volante, se capisce che sta per essere effettuata una manovra nella direzione dell’angolo cieco (si sta per cambiare corsia, per esempio).

Questo sistema viene utilizzato da alcune case per avvertire il conducente mentre sta aprendo la portiera di possibili ostacoli in avvicinamento, per esempio un ciclista (e i ciclisti ringraziano).

AVVISO DI USCITA DI CORSIA

Questo aiuto alla guida è in grado, tramite la lettura e l’interpretazione delle immagini prese dalle fotocamere (anteriore, ma a volte anche posteriore), di riconoscere le linee della carreggiata in cui ci si sta muovendo. Naturalmente, il sistema funziona meglio tanto più chiare e pulite sono le linee disegnate sulla strada. Se il sistema rileva che si sta uscendo dalla corsia di marcia (senza mettere la freccia, quindi non intenzionalmente), avvisa il conducente con un segnale acustico o tramite la vibrazione del volante.

MANTENIMENTO DI CORSIA

Il passo successivo all’avviso di uscita di corsia: oltre ad avvisare il conducente, il sistema è in grado di agire sul volante effettuando piccole correzioni per mantenere la vettura nella sua carreggiata. In abbinamento al Cruise Control Adattivo, è uno dei dispositivi per i quali è certificata la guida autonoma di livello 2. La macchina, in pratica, riesce a seguire automaticamente la strada, con l’unica richiesta al conducente di tenere le mani sul volante per intervenire in caso di pericolo.

SENSORE DI PIOGGIA E SENSORE CREPUSCOLARE

Due dispositivi forniti all’interno di un unico modulo, installato alla base dello specchietto retrovisore o nella zona del parabrezza fuori dal campo visivo. Il primo è in grado di rilevare la presenza di pioggia all’interno della sua area d’azione e di attivare di conseguenza i tergicristalli, regolandone anche la frequenza in base all’intensità delle precipitazioni. Il sensore di luminosità ambientale è in grado invece di rilevare le condizioni di luce, e attivare o meno di conseguenza l’accensione o lo spegnimento automatico delle luci, sia anteriori che posteriori. Volendo semplificare al massimo, il sensore di pioggia utilizza una serie di sensori e fotodiodi che sparano raggi infrarossi sul parabrezza: la presenza di gocce sul vetro li devia, cambiando di conseguenza la quantità di luce che arriva al fotodiodo. Minore la luce rilevata, più intense le precipitazioni. Il sensore di luce ambientale sfrutta un rilevatore optoelettronico che rileva le lunghezze d’onda luminose, per distinguere luce naturale e artificiale, e la luminosità nella zona davanti al veicolo.

ASSISTENTE DI PARCHEGGIO

Non riguarda direttamente la sicurezza, ma è indubbiamente un valido aiuto nella vita di tutti i giorni: supporta il guidatore nella ricerca di parcheggio (sia in linea che a pettine), individuando spazi che eccedono di un tot di centimetri la lunghezza della vettura. Sensori e telecamere assistono il conducente nella manovra; nei dispositivi più avanzati il computer di bordo si occupa anche di effettuare le manovre, girando il volante e agendo su freno e acceleratore.

CONTROLLO TRAFFICO LATERALE E USCITA IN RETROMARCIA

L’evoluzione naturale del sistema di assistenza al parcheggio: tramite i sensori di manovra e quelli per l’angolo cieco (e ulteriori dispositivi, su alcuni modelli), la macchina rileva se mentre si esce in retromarcia da un parcheggio ci siano ostacoli in avvicinamento, che siano pedoni, biciclette o altri veicoli. Se rileva il rischio di un impatto imminente, il sistema può limitarsi a una segnalazione acustica o visiva, oppure arrivare a fermare l’auto.

RICONOSCIMENTO DEI SEGNALI STRADALI

La telecamera anteriore riprende continuamente la strada e riconosce i segnali stradali, in particolare quelli relativi alle indicazioni di velocità, proiettandoli poi sul display dell’infotainment della vettura o nel cruscotto. A seconda della tipologia di cruise control e delle sue impostazioni, la macchina può anche regolare la velocità per seguire quella rilevata dalla telecamera (rallentando, per esempio, se si viaggia oltre i limiti consentiti).

IL FUTURO A partire dal 2022, tutte le auto di nuova omologazione dovranno disporre di serie di un sistema di frenata automatica di emergenza; entro i due anni successivi, invece, tale sistema di sicurezza diventerà obbligatorio per tutte le nuove immatricolazioni. Ancora, l’Unione Europea, sta spingendo perché vengano adottati come standard obbligatori in fase di omologazione diversi altri sistemi di aiuto e assistenza alla guida, tra cui:

Etilometro integrato

Riconoscimento sonnolenza

Registrazione dati in caso di incidente

Cruise control adattivo (Intelligent speed assistance)

Mantenimento attivo dell'auto in carreggiata

Telecamera di retromarcia

NECESSITÀ DI UNO STANDARD COMUNE La perplessità di fronte a tante sigle e denominazioni diverse non è solo vostra, e il tentativo di fare chiarezza in questo dedalo è alla base di questo articolo. La situazione potrebbe però migliorare, in un futuro non troppo lontano: numerose case automobilistiche statunitensi, in collaborazione con le associazioni consumatori, stanno lavorando a una denominazione comune degli ADAS, nel tentativo di arginare la fantasia dei reparti marketing delle case e cercando di creare maggior consapevolezza negli acquirenti. Per il momento, però, tocca rassegnarsi a imparare qualche nuova sigla in più. O a presentarsi in concessionaria con questa pagina di Motorbox.com a portata di mano.

ALFA ROMEO

Cruise Control Adattivo Adaptive Cruise Control + Highway Assist System Frenata automatica d’emergenza Autonomous Emergency Brake (AEB) Rilevatore di stanchezza Warning Comportamento Guidatore Rilevazione dell’angolo cieco Active Blind Spot Assist Avviso di mantenimento di corsia Lane Keep Assist Sistema di mantenimento di corsia Lane Departure Warning (LDW) Assistente di parcheggio Parking Assistance Riconoscimento dei segnali stradali Traffic Sign Recognition

Audi

Luci abbaglianti dinamiche LED Audi Matrix Cruise Control Adattivo Adaptive Cruise Assist + Traffic Jam Assist Frenata automatica d’emergenza Audi Pre Sense City Controllo in retromarcia Avviso di uscita (Exit Warning) Rilevatore di stanchezza Fatigue detection Avviso di collisione posteriore Audi Pre Sense Rear Avviso di mantenimento di corsia Lane Change Warning Sistema di mantenimento di corsia Audi Active Lane Assist Assistente di parcheggio Park Assist e Park Pilot Riconoscimento dei segnali stradali Traffic Sign Assist

BMW

Tecnologia ADAS Active Guard Plus Luci abbaglianti dinamiche High-Beam assistant Cruise Control Adattivo Active Cruise Control con funzione Stop&Go Frenata automatica d’emergenza Funzione di frenata City Controllo in retromarcia Active Park Distance Control Rilevatore di stanchezza Assistente di attenzione alla guida Avviso di collisione posteriore Avvertimento di collisione posteriore Rilevazione dell’angolo cieco Segnalatore di presenza veicoli nei punti ciechi Avviso di mantenimento di corsia Avvisatore di cambio accidentale della corsia di marcia Sistema di mantenimento di corsia Ritorno attivo in corsia Assistente di parcheggio Parking Assistant (Plus) Riconoscimento dei segnali stradali Speed Limit Info

CITROEN

Luci abbaglianti dinamiche High Beam Assist Cruise Control Adattivo Cruise Control Attivo Frenata automatica d’emergenza Active Safety Brake Controllo in retromarcia Allerta rischio collisione Rilevatore di stanchezza Coffee Break Alert, Driver Attention Alert Avviso di collisione posteriore Allerta rischio collisione Rilevazione dell’angolo cieco SAM - Sistema di sorveglianza dell’angolo morto Avviso di mantenimento di corsia ASL Video - Avviso di superamento involontario delle linee di carreggiata Sistema di mantenimento di corsia Lane Keeping Assist Assistente di parcheggio Park Assist Riconoscimento dei segnali stradali Riconoscimento dei limiti di velocità

FIAT

Cruise Control Adattivo Intelligent Speed Assist, Cruise control adattativo Frenata automatica d’emergenza Full Brake Control Rilevazione dell’angolo cieco Blind Spot Avviso di mantenimento di corsia Lane Assist Riconoscimento dei segnali stradali Traffic Sign Recognition

FORD

Tecnologia ADAS Ford Co-Pilot360 Luci abbaglianti dinamiche Dynamic Led Head Lights Cruise Control Adattivo Adaptive Cruise Control con Stop&Go Traffic Jam Alert Frenata automatica d’emergenza Emergency Brake Assist, Active City Stop Controllo in retromarcia Active Park Assist Rilevazione dell’angolo cieco Blis - Blind Spot Monitoring Avviso di mantenimento di corsia Lane Centering Sistema di mantenimento di corsia Lane Keeping AID Assistente di parcheggio Active Park Assist Upgrade Riconoscimento dei segnali stradali Traffic Sign Recognition

HONDA

Tecnologia ADAS Honda Sensing Luci abbaglianti dinamiche Gestione automatica dei fari abbaglianti (HSS) Cruise Control Adattivo Cruise control adattivo intelligente (iACC) Frenata automatica d’emergenza City-Brake Active System Rilevazione dell’angolo cieco Informazioni angolo cieco Avviso di mantenimento di corsia Avviso di cambio di corsia (LDW) Sistema di mantenimento di corsia Sistema attivo di mantenimento della corsia (LKAS) Riconoscimento dei segnali stradali Riconoscimento della segnaletica stradale (TSR)

HYUNDAI

Tecnologia ADAS SmartSense Luci abbaglianti dinamiche High Beam Assist (HBA) Cruise Control Adattivo Sistema di cruise control adattivo con stop & go (ASCC) Frenata automatica d’emergenza Frenata autonoma di emergenza (FCA) Controllo in retromarcia Avviso di collisione per traffico trasversale posteriore (RCCW) Rilevatore di stanchezza Driver Attention Warning (DAW) Avviso di collisione posteriore Rear Cross-Traffic Collision Avoidance (RCCA) Rilevazione dell’angolo cieco Sistema di monitoraggio angoli ciechi (BSD) Sistema di mantenimento di corsia Sistema di mantenimento della corsia (LKA) Riconoscimento dei segnali stradali Sistema di rilevazione limiti di velocità (ISLW)

JEEP

Cruise Control Adattivo Adaptive Cruise Control con funzione Stop Frenata automatica d’emergenza Full Brake Control Rilevazione dell’angolo cieco Blind Spot Monitoring (BSM) Avviso di mantenimento di corsia Lane Keep Assist Sistema di mantenimento di corsia Lanesense Lane Departure Warning Assistente di parcheggio ParkSense Riconoscimento dei segnali stradali Traffic Sign Recognition

KIA

Tecnologia ADAS Drive Wise Cruise Control Adattivo LFA/SCC Frenata automatica d’emergenza Frenata autonoma di emergenza (FCA) Rilevatore di stanchezza Driver Attention Warning (DAW) Rilevazione dell’angolo cieco Sistema di monitoraggio angoli ciechi (BSD) Sistema di mantenimento di corsia Sistema di mantenimento della corsia (LKA) Assistente di parcheggio RCCW/PDW Riconoscimento dei segnali stradali Sistema di rilevazione limiti di velocità (ISLW)

MAZDA

Tecnologia ADAS Skyactiv Technology Luci abbaglianti dinamiche Sistema di controllo automatico fari abbaglianti (HBC) Cruise Control Adattivo Cruise Control Adattativo MRCC (con anche funzione Stop&Go per versioni AT) Frenata automatica d’emergenza Sistema intelligente di frenata automatica in

autostrada (SBS) Controllo in retromarcia Sistema di rilevazione pericolo uscita parcheggio (RCTA) Rilevatore di stanchezza Sistema rilevazione stanchezza guidatore (DAA) Avviso di collisione posteriore Sistema intelligente frenata in città anche posteriore (Rear SCBS) Rilevazione dell’angolo cieco Sistema di monitoraggio angoli ciechi (BSM) Sistema di mantenimento di corsia Sistema di mantenimento della carreggiata

(Lane-keep Assist System) Riconoscimento dei segnali stradali Sistema riconoscimento segnali stradali (TSR)

MERCEDES

Luci abbaglianti dinamiche Fari Multibeam LED con luce abbagliante Ultra Range Cruise Control Adattivo Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC Frenata automatica d’emergenza Brake Assist attivo Controllo in retromarcia Pacchetto parcheggio con telecamera per la retromarcia assistita Rilevatore di stanchezza Attention Assist Rilevazione dell’angolo cieco Blind Spot Assist Sistema di mantenimento di corsia Sistema di assistenza attiva al cambio di corsia Assistente di parcheggio Sistema di assistenza al parcheggio attivo con Parktronic Riconoscimento dei segnali stradali Sistema di assistenza attivo al rilevamento automatico del limite di velocità

NISSAN

Tecnologia ADAS Nissan Intelligent Mobility Luci abbaglianti dinamiche Sistema di illuminazione frontale adattativo Cruise Control Adattivo Intelligent Cruise Control Frenata automatica d’emergenza Sistema di frenata d'emergenza intelligente Controllo in retromarcia Intelligent around-view monitor Avviso di collisione posteriore Allerta rischio collisione (UEU) Rilevazione dell’angolo cieco Sistema intelligente di copertura angolo cieco Avviso di mantenimento di corsia Sistema intelligente di avviso e prevenzione cambio corsia involontario Assistente di parcheggio Sistema intelligente di assistenza al parcheggio Riconoscimento dei segnali stradali Sistema intelligente di riconoscimento segnaletica stradale

OPEL

Tecnologia ADAS Opel Eye Luci abbaglianti dinamiche IntelliLux Led Matrix Cruise Control Adattivo Adaptive Cruise Control Frenata automatica d’emergenza Allerta rischio collisione Controllo in retromarcia Park & Go Rilevazione dell’angolo cieco Blind Side Alert Zone Avviso di mantenimento di corsia Avviso di superamento involontario dei limiti di carreggiata Sistema di mantenimento di corsia Lane Keep Assist (Sistema di mantenimento della corsia) Assistente di parcheggio Park & Go Riconoscimento dei segnali stradali Sensor Indicator Traffic Sign Recognition

PEUGEOT

Luci abbaglianti dinamiche High Beam Assist Cruise Control Adattivo Adaptive Cruise Control (con funzione Stop&Go) Frenata automatica d’emergenza Active Safety Brake Rilevatore di stanchezza Driver Attention Alert Rilevazione dell’angolo cieco Active Blind Corner Assist Avviso di mantenimento di corsia Active Lane Departure Warning Riconoscimento dei segnali stradali Extended Trafic Sign Recognition

RENAULT

Tecnologia ADAS Renault Easy Drive Cruise Control Adattivo Adaptive Cruise Control Frenata automatica d’emergenza Active Emergency Brake Rilevazione dell’angolo cieco Blind Spot Warning - Sensore angolo morto Avviso di mantenimento di corsia Lane Departure Warning Sistema di mantenimento di corsia Lane Keep Assist (Highway and Traffic Jam Companion) Assistente di parcheggio Easy Park Assist Riconoscimento dei segnali stradali Traffic Sign Recognition

SEAT

Cruise Control Adattivo Adaptive Cruise Control + Traffic Jam Assistant Frenata automatica d’emergenza Front Assist Controllo in retromarcia Exit Assist Rilevatore di stanchezza Driver Activity Assistant Avviso di collisione posteriore Rear Traffic Alert Rilevazione dell’angolo cieco Blind Spot Sensor Avviso di mantenimento di corsia Side Assist Sistema di mantenimento di corsia Lane Assist Assistente di parcheggio Park Assist e Park Pilot Riconoscimento dei segnali stradali Traffic Sign Assist

SKODA

Luci abbaglianti dinamiche AFS (Adaptive Frontlight System) Cruise Control Adattivo Adaptive Cruise Control + Traffic Jam Assist Frenata automatica d’emergenza Front Assistant Controllo in retromarcia Exit Assist Rilevatore di stanchezza Fatigue detection Avviso di collisione posteriore Rear Traffic Alert Rilevazione dell’angolo cieco Blind Spot Sensor Avviso di mantenimento di corsia Side Assistant Sistema di mantenimento di corsia Lane Assistant Assistente di parcheggio Park Assistant e Parking Distance Control Riconoscimento dei segnali stradali Traffic Sign Assist

SUZUKI

Cruise Control Adattivo Cruise Control Adattivo (ACC) Frenata automatica d’emergenza Sistema “attentofrena" Controllo in retromarcia Sistema "vaipure" Rilevatore di stanchezza Sistema "restasveglio" Rilevazione dell’angolo cieco Sistema "guardaspalle" Sistema di mantenimento di corsia Sistema “guidadritto" Riconoscimento dei segnali stradali Sistema "occhioallimite"

TOYOTA

Tecnologia ADAS Toyota Safety Sense 2.0 Luci abbaglianti dinamiche Auto High Beam (AHB) Cruise Control Adattivo Intelligent Adaptive Cruise Control (i-ACC) Frenata automatica d’emergenza Pre-Collision System (PCS) Controllo in retromarcia Rear Cross Traffic Alert Brake (RCTA-B) Avviso di collisione posteriore Rear Cross Traffic Alert (RCTA) Rilevazione dell’angolo cieco Blind Spot Monitor Avviso di mantenimento di corsia Avviso di Superamento Corsia con Controllo dello Sterzo Sistema di mantenimento di corsia Lane Trace Assist (LTA) Riconoscimento dei segnali stradali Road Sign Assist (RSA)

VOLKSWAGEN

Luci abbaglianti dinamiche Dynamic Light Assist Cruise Control Adattivo Adaptive Cruise Assist + Traffic Jam Assist Frenata automatica d’emergenza Front Assist Controllo in retromarcia Exit Assist Rilevatore di stanchezza Fatigue detection Rilevazione dell’angolo cieco Blind Spot Sensor Avviso di mantenimento di corsia Side Assist Sistema di mantenimento di corsia Lane Assist Assistente di parcheggio Park Assist e Park Pilot Riconoscimento dei segnali stradali Traffic Sign Assist

VOLVO

Tecnologia ADAS IntelliSafe Luci abbaglianti dinamiche Active High Beam/Active Bending Lights Cruise Control Adattivo Adaptive Cruise Control Frenata automatica d’emergenza City Safety Controllo in retromarcia Cross Traffic Alert Rilevatore di stanchezza Driver Alert Control Avviso di collisione posteriore Segnalazione tamponamento posteriore Rilevazione dell’angolo cieco BLIS (Blind Spot Detection) Avviso di mantenimento di corsia Lane Keeping Aid Sistema di mantenimento di corsia Oncoming Lane Mitigation/Run-off road Mitigation Assistente di parcheggio Park Assist Pilot Riconoscimento dei segnali stradali Road Sign Information

(Per quanto ci piacerebbe esserlo, siamo consapevoli di non essere perfetti. Se trovate errori e omissioni nelle tabelle riportate qui sopra, assicuratevi di farcelo sapere, e provvederemo a rimediare a eventuali errori!)