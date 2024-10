Video: frenata automatica? Sicura... fino a un certo punto. Nuovi test

Un dubbio indispensabile, una risposta che muta nel tempo. Quanto sono sicuri i sistemi di sicurezza eassistenza alla guida? Dagli USA, una buona notizia: ovvero che negli ultimi anni la tecnologia, pur non essendo infallibile, sta facendo passi avanti importanti, rendendo le vetture sempre più affidabili (qui il nostro articolo sulle auto a guida semi-autonoma). A testimoniarlo è uno studio sui sistemi di frenata automatica d'emergenza condotto da AAA Engineering, divisione della American Automobile Association. Studio che conferma come, rispetto al 2018, le nuove auto abbiano il doppio delle probabilità di evitare una collisione frontale, quando ovviamente le condizioni lo permettono.

Test Frenata d'emergenza automatica

2018 VS 2024 Per effettuare una comparazione precisa, AAA Engineering si è servita di tre modelli, Nissan Rogue (l'equivalente USA di Nissan X-Trail), Jeep Grand Cherokee e Subaru Outback, mettendo a confronto le rispettive versioni 2024 con le versioni 2018. Per l'occasione, i veicoli sono stati ispezionati a fondo per garantire che tutti i sistemi fossero completamente funzionanti. Le vetture più anziane sono inoltre state rodate, aggiornate (per quanto possibile) nei software e e dotate di nuovi pneumatici. Sotto, i test completi in video.

VEDI ANCHE

UN PASSATO DIFFICILE Utilizzando un ostacolo morbido a forma di hatchback (a forma di Ford Focus, per essere precisi), sono stati eseguititest a 20 km/h, 40 km/h e 56 km/h. Dei vecchi modelli, la Subaru è stata l'unica a fermarsi in tutti e tre i test, mentre la Jeep Grand Cherokee ha ''bucato'' il test dei 20 km/h e non si è fermata in tempo a 56 km/h. Proprio come la Nissan Rouge, che ha superato positivamente il test dei 20 km/h ma si è fermata troppo tardi al test dei 56 km/h.

Test Frenata d'emergenza automatica.

UN PRESENTE OTTIMISTA Come anticipato in apertura, le auto moderne, invece, hanno risposto bene. Le versioni 2024 delle tre vetture superano brillantemente tutti e tre i test, attivando il sistema di frenata d'emergenza in modo più che tempestivo. Tuttavia, esistono ancora alcuni limiti.

SOGLIA CRITICA L'AAA ha voluto effettuare ulteriori test, dai quali è emerso che a velocità superiore ai 56 km/h l'efficacia dei sistemi diminuisce: tre vetture su quattro hanno evitato l'impatto a 72 km/h, mentre nessuna è riuscita a evitare l'ostacolo a 90 km/h. Insomma, siamo sempre più sicuri nei nostri abitacoli, ma c'è ancora da lavorare per poter rendere le auto del futuro (quasi) infallibili.

Pubblicato da Francesco Irace, 28/10/2024