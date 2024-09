Le cose da sapere per aumentare la sicurezza alla guida e tutelarsi dai danni

Possedere un’auto permette di beneficiare della massima indipendenza negli spostamenti, tuttavia può anche esporre a una serie di rischi legati a degli imprevisti che possono verificarsi nel quotidiano. Tra tutti, sono senza dubbio i furti a destare maggiore preoccupazione tra gli automobilisti, anche se negli ultimi anni è cresciuta la preoccupazione relativamente agli eventi atmosferici, sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici. C’è poi da tenere sempre in considerazione il fattore sicurezza.

PAESE CHE VAI... Molte strade urbane ed extra urbane del nostro Paese attualmente vertono in condizioni problematiche, a causa di scarsa manutenzione, oppure possono risultare spesso congestionate, a causa dei tanti mezzi che circolano ogni giorno tra auto, moto, biciclette, monopattini elettrici, furgoni e camion. Chi guida una vettura oggi, quindi, deve anche prestare molta più attenzione rispetto al passato per evitare un incidente, sia quando si percorrono tratti brevi in città che nei tragitti più lunghi in autostrada. In ogni caso, con una serie di scelte ponderate e piccoli accorgimenti è possibile aumentare la sicurezza alla guida e tutelarsi contro i rischi che comporta possedere un’auto.

Un aspetto importante di cui tenere conto quando si possiede un’auto è costituito dalle spese che si dovrebbero sostenere in caso di danni riportati in seguito a una serie di imprevisti. Per tutelarsi al meglio, è possibile valutare di stipulare determinate garanzie accessorie accanto alla polizza RCA Auto obbligatoria. La Responsabilità Civile, infatti, copre esclusivamente i danni causati a terzi durante la circolazione, mentre non tutela da quegli inconvenienti che possono verificarsi alla guida o quando l’auto è parcheggiata, oppure dagli infortuni del conducente in un incidente di propria responsabilità.

QUESTIONE DI EQUILIBRIO Naturalmente, è necessario valutare attentamente quali aggiungere per trovare il giusto compromesso tra costi e benefici, rivolgendosi a realtà specializzate, di riferimento del settore. Per esempio, con l'assicurazione auto di Verti, la compagnia online del Gruppo MAPFRE, è possibile scegliere tra un ampio ventaglio di garanzie accessorie, così da usufruire di una polizza personalizzata del tutto in linea con le proprie necessità. In particolare, si va dalle opzioni a tutela del veicolo, come per esempio la Kasko, la Cristalli, la Furto e incendio e la Collisione, fino ad arrivare a quelle che tutelano il conducente e i passeggeri dell’auto, tra cui l’Assistenza stradale e la Super protetto (che mantiene la classe di merito dopo il primo sinistro e non prevede per la compagnia il diritto di rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza).

Ci sono polizze che coprono anche in caso di ebbrezza - Foto di Kaizen Nguyễn via Unsplash

Secondo l’Istat, tra i comportamenti che causano con più frequenza un incidente, il 36,5% dei sinistri è provocato da tre errori: le distrazioni alla guida da parte del conducente, il mancato rispetto della precedenza tra veicoli e una velocità eccessiva.

Adottare un corretto stile di guida è quindi fondamentale per ridurre il rischio di rimanere coinvolti in un incidente stradale.

Innanzitutto, bisogna rispettare tutti i limiti di velocità, così da avere sempre il pieno controllo della propria vettura. È consigliabile anche guidare dolcemente, un approccio che diminuisce lo stress al volante e permette anche di risparmiare carburante. Una guida prudente significa anche rispettare la distanza di sicurezza dai veicoli di fronte, lasciando uno spazio che deve essere adeguato alla velocità e alle caratteristiche della strada, del tempo e del veicolo. Inoltre, è importante controllare i comportamenti degli altri veicoli per cercare di prevenire le loro manovre, oltre a non prendere rischi inutili, soprattutto in caso di maltempo o strade dissestate.

NIENTE DISTRAZIONI Infine, per aumentare la sicurezza alla guida è altrettanto indispensabile evitare qualunque distrazione. Per esempio, bisogna usare il telefono solo con il vivavoce o l’auricolare, ricordandosi che anche quando l’auto è ferma nel traffico è vietato tenere il cellulare in mano. Un altro accorgimento utile è effettuare tutte le regolazioni dell'auto prima di partire, dagli specchietti all’impostazione dell’infotainment, per concentrarsi soltanto sulla guida una volta che l’auto è in movimento e viaggiare con maggiore serenità e sicurezza. È necessario anche trasportare in sicurezza bambini e animali domestici, affinché non rappresentino una fonte di distrazione durante la guida, così come evitare di mettersi in viaggio dopo aver assunto farmaci che potrebbero ridurre la soglia dell’attenzione.

Maltempo, guida con visibilità ridotta - Foto di Clay LeConey via Unsplash

Oltre ad adottare uno stile di guida prudente, per incrementare la sicurezza alla guida è possibile investire sulla tecnologia.

Sul mercato, infatti, al giorno d’oggi è possibile trovare veicoli con sistemi di assistenza avanzata alla guida (ADAS) sempre più all’avanguardia. Ne costituisce un esempio la frenata automatica d'emergenza, che utilizza sensori e telecamere potenziati per rilevare la presenza di pedoni anche in condizioni di visibilità ridotta. Questo sistema può intervenire automaticamente se il conducente non reagisce in tempo, riducendo in modo piuttosto significativo il rischio di collisioni.

TI AIUTA L'AUTO I progressi tecnologici negli ultimi anni hanno interessato anche gli airbag, con diverse auto che al giorno d’oggi montano anche soluzioni esterne, in grado di rendere i possibili urti meno intensi non soltanto per chi è alla guida ma anche e soprattutto per pedoni, animali o altri mezzi coinvolti. Infine, è interessante notare come pure la guida semi-autonoma stia diventando sempre più diffusa in Italia, grazie a sistemi che prevedono il mantenimento della corsia e il controllo adattivo della velocità, offrendo una maggiore sicurezza e riducendo la fatica del conducente durante lunghi viaggi. Il funzionamento di questi dispositivi è reso possibile dalla comunicazione V2X, che consente ai veicoli di interagire con l'infrastruttura stradale e con altri veicoli, così da migliorare la prevenzione degli incidenti.



Pubblicato da La redazione, 20/09/2024