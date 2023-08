Assicurazione obbligatoria monopattini ed e-bike, cosa sapere

Recepita direttiva UE su RC auto per veicoli elettrici leggeri. Chi, da quando e in quali casi è soggetto al nuovo obbligo

Che circolare in monopattino o in sella a una bici elettrica sarebbe diventata una cosa più ''seria'', si sapeva ormai da qualche settimana. Il disegno di legge caldeggiato dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini e contenente una lunga serie di modifiche al Codice della Strada, già approvato dal Consiglio dei Ministri a fine giugno, includeva anche una stretta sui veicoli a due ruote a batteria per uso cittadino. La notizia è che si passa, a poco a poco, dai disegni di legge ai fatti. In data 3 agosto il CdM ha infatti dato il via libera, benché ancora in forma preliminare, allo specifico decreto legislativo che recepisce una direttiva europea del 2021 in materia di RC auto, una norma che interviene perciò sia sul CdS, sia sul Codice delle assicurazioni private. Tra i punti, anche l'RC obbligatoria per e-bike e monopattini. Chi, come, dove, quando, perché. Le abbiamo, le risposte? Quasi tutte.

CHI (E PERCHÈ)

Proposto dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il decreto prevede in sostanza l'ampliamento della categoria dei mezzi soggetti a obbligo di Responsabilità Civile: tra questi, i veicoli elettrici leggeri come, appunto, monopattini elettrici e biciclette elettriche, sempre più diffusi e sempre più coinvolti in incidenti stradali. Nota bene: si intende monopattini ed e-bike a uso privato e di proprietà, categoria per la quale già esistono polizze facoltative che coprono sia la Responsabilità Civile verso terzi, sia i danni fisici e il furto. I mezzi delle società di sharing sono già soggette a obbligo di assicurazione RC che copre i danni provocati dal conducente a persone e cose, e il cui costo è compreso nella tariffa del noleggio.

Monopattini privati, l'RC diventa obbligatoria (oggi è facoltativa)

DOVE

L’obbligo di copertura assicurativa si applica a prescindere dal terreno su cui i mezzi vengono utilizzati, dal fatto che siano fermi o in movimento, inoltre anche dalla loro eventuale circolazione in zone il cui l’accesso è soggetto a restrizioni (es: aree aeroportuali).

COME

Il decreto prevede anche i casi in cui è possibile sospendere la polizza assicurativa: utilizzo stagionale, mezzi ritirati dalla circolazione (per confisca, sequestro, destinati alla rottamazione). Sospensione possibile anche più volte, ma per un tempo non superiore a 9 mesi nel corso di un anno.

DEROGHE Allo scopo di garantire una maggiore trasparenza, il provvedimento prevede infine il rafforzamento di quello strumento, il cosiddetto ''preventivatore'', che consente ai consumatori di confrontare gratuitamente i prezzi, le tariffe e le condizioni contrattuali delle compagnie assicurative. Il preventivatore è consultabile sui siti internet dell’IVASS e del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Obbligo RC per monopattini, ma anche per bici elettriche

QUANDO

E arriviamo al punto chiave. Non si conosce ancora una data esatta dell'entrata in vigore dell'obbligo di assicurazione RC per bici e monopattini (per i quali, ricordiamolo, è prevista anche l'introduzione del casco obbligatorio, anche per i maggiorenni). Approvato il testo, l'iter dovrà essere completato dal decreto attuativo. Lo scorso marzo, per la piena operatività del pacchetto di riforme al Codice della Strada, il ministro Salvini aveva individuato una prudente scadenza nel mese di giugno 2024. Ma non è escluso che il percorso, nel frattempo, riceva un impulso, e che le modifiche entrino nel Cds entro fine 2023. Teniamoci aggiornati.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/08/2023