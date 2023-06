Codice della Strada, al via le novità: stretta su alcol e monopattini

Approvato in Consiglio dei Ministri il disegno legge che dovrà essere votato in Aula in autunno. La parola d’ordine è tolleranza zero

Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge delega voluto dal Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini, e che prevede una serie di modifiche all’attuale Codice della Strada. Tra queste, sanzioni ancora più severe (“tolleranza zero”) per chi si mette al volante dopo aver bevuto o sotto l’effetto di droghe, e per chi guida con il cellulare in mano. Novità anche per i monopattini, per cui arrivano casco, targhe e assicurazione obbligatori. Sparita, invece, la proposta di abolizione del superbollo per le auto di grossa cilindrata ventilata nelle scorse settimane. Vediamo nel dettaglio tutte le modifiche che il Parlamento dovrebbe approvare entro la fine dell’anno.

Alcol e stupefacenti

Guida col telefonino

Neopatentati

Monopattini e biciclette

Le altre norme

Quando arriverà

La norma più importante riguarda il ritiro immediato della patente, fino a 20 giorni, per chi viene colto al volante con un livello alcolemico superiore al limite consentito dalla legge, o dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Se a venir sorpreso alla guida in stato di alterazione è un minorenne, quest’ultimo non potrà conseguire la patente fino ai 24 anni.

L’ERGASTOLO Chi viene sorpreso una seconda volta a commettere lo stesso reato (guida sotto effetto di alcol o droghe) si vedrà ritirare la patente fino a 30 anni. Una norma che è già stata definita “ergastolo della patente”.

F1, GP Gran Bretagna 2020: Nico Hulkenberg alle prese con il difficile alcol test

RECIDIVI Per chi ha già ricevuto una condanna per guida in stato di ebbrezza è previsto come unica alternativa il tasso alcolemico zero, con l’ulteriore obbligo di montare l’alcolock sull’auto, dispositivo che impedisce al veicolo di mettersi in moto in caso di positività all’alcol. Per chi invece viene sospeso nuovamente sotto effetto di sostanze stupefacenti (anche senza provare l’alterazione) scatterà immediatamente la revoca della patente, e il divieto di conseguirla per tre anni. Val la pena far notare che già adesso, se le forze dell’ordine hanno un sufficiente sospetto di alterazione del conducente (per alcol e sostanze stupefacenti), e lo scrivono nel verbale, scattano le sanzioni.

Oltre alle sanzioni già in vigore (e la decurtazione dei punti), chi viene sorpreso a usare il cellulare alla guida vedrà sospesa la patente. Lo stesso anche per violazioni ad alta incidentalità, con una sospensione automatica (al momento della sanzione, senza l’ordinanza prefettizia) da 7 a 15 giorni se si hanno meno di 20 punti sulla patente.

SANZIONI Se durante il periodo di sospensione della patente l’automobilista viene sospeso a circolare abusivamente, scatteranno sanzioni da 2.046 a 8.186 euro, revoca della patente e fermo amministrativo dell’auto per tre mesi, che diventa confisca in caso di recidiva.

Già adesso i neopatentati non possono guidare per un anno auto con un rapporto peso/potenza che supera i 55 kW per tonnellata. Con le nuove modifiche al CdS, il periodo viene allungato a tre anni. E in futuro, ipotizza il ministro, chi volesse guidare auto di una determinata potenza potrebbe dover sostenere un ulteriore esame.

Come ipotizzato qualche settimana fa, arriva la stretta normativa, anche se solo per i monopattini elettrici: casco obbligatorio anche per i maggiorenni, targa e assicurazione. Chi circola senza contrassegno o senza assicurazione rischia una multa da 100 a 400 euro. Vietato anche circolare contromano o sui marciapiedi, a meno di non portare il monopattino a mano. Vietato anche condurre monopattini nelle aree extraurbane: i mezzi in sharing dovranno dotarsi di un sistema di geolocalizzazione che blocca il mezzo da remoto. Obbligo di frecce e freni su entrambe le ruote, pena una sanzione da 200 a 800 euro.

SORPASSO DELLE BICICLETTE Non sarà più possibile sorpassare un ciclista che pedala sulla carreggiata stradale a meno che non ci sia almeno un metro e mezzo di distanza tra l’auto e la bicicletta. La distanza non è possibile da misurare, naturalmente, e l’indicazione serve a sottolineare l’importanza di tenere la giusta distanza dalla bicicletta che si sta superando.

Tra le altre novità approvate in CdM il bonus di 2 punti sulla patente per chi ha frequentato corsi di sicurezza a scuola. Gli autovelox dovranno essere omologati secondo nuove norme del MIT (ancora da definire) per evitare abusi da parte delle amministrazioni comunali, e lo stesso vale per la disciplina delle zone a traffico limitato. In caso di incidenti particolarmente gravi, infine, potrebbe arrivare la Safety Car (come in Formula 1) per rallentare la circolazione dei veicoli ed evitare nuovi tamponamenti da parte del traffico in arrivo.

Approvato il disegno di legge in Consiglio dei Ministri, la discussione dovrà arrivare in Aula, prevedibilmente dopo la pausa estiva, dove il testo verrà approvato, non prima di eventuali modifiche.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 27/06/2023