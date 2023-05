Superbollo per le auto, il Governo verso l’abolizione

Stando a quanto pubblicato ieri dal quotidiano romano Il Messaggero (articolo dietro paywall) e riportato anche da Ultimaora.net, il Governo starebbe lavorando all’abolizione di alcune tasse, tra cui il superbollo per le auto con potenza superiore ai 185 kW (252 CV). A darne comunicazione in Parlamento è stato il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, intervenendo sulla delega fiscale.

Superbollo auto, verso l'abolizione: la proposta del Governo

LA TASSA Introdotta dal Governo Monti nel 2011 all’interno del decreto Salva Italia, insieme a quella sugli yacht (poi ehm... naufragata nel 2015 perché i possessori di barche di lusso hanno cambiato nazione in cui ormeggiarli, riducendo le entrate a ben poca roba), il cosiddetto superbollo era una imposta nata con l’idea di tassare il ceto benestante, coloro che potevano permettersi auto molto potenti (e quindi, più costose della media). Il superbollo costa 20 euro per ogni kW oltre i 185 kW, e cala con l’età dell’auto, fino all’azzeramento dopo i 20 anni di vita. Per esempio, una Porsche Cayenne Turbo da 404 kW e 549 CV paga 4.380 euro in più oltre al bollo normale (calcolato fino ai 185 kW).

ABOLIZIONE IN VISTA? Il ministero dell’Economia, stando alla ricostruzione de Il Messaggero, starebbe predisponendo un elenco di cosiddette “microtasse” da abolire, imposte che garantiscono un gettito ridotto rispetto all’effettivo costo di riscossione: tra queste, ci sono le tasse sulla laurea, sugli esami universitari, per l’iscrizione a scuola e per la maturità, il super bollo e la tassa su biliardini, flipper e juke box. L’abolizione di tutte queste imposte, secondo il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini dovrebbe comportare un mancato gettito di 152 milioni per 11 tasse erariali, 91 milioni su 7 imposte regionali e 10 milioni su tre micro imposte comunali, circa 250 milioni di euro in tutto.

I TEMPI La delega è attualmente in discussione alla Camera. Il viceministro Leo ha spiegato che potrebbe già essere approvata prima dell’estate: in quel caso dovrebbe poi prendere il via la fase attuativa, i cui tempi non sono ancora noti.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 09/05/2023