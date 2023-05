Mi usi? Ma quanto mi usi? Milano capitale dei monopattini in sharing

La società svedese di micromobilità in sharing è arrivata in Italia solo un paio di anni fa, con la sua flotta di monopattini elettrici nel loro inconfondibile color corallo. I dati di utilizzo degli utenti nel capoluogo lombardo sono interessanti, e disegnano un quadro in cui i monopattini elettrici sono diventati, per molti, un mezzo di trasporto irrinunciabile.

Voi Technology, i monopattini in sharing

I NUMERI Dal 2021 a oggi, nella sola città di Milano, sono state più di 1 milione le corse effettuate, pari a 2,3 milioni di km percorsi da oltre 110mila utenti del capoluogo lombardo: una distanza pari a sei volte quella tra la Terra e la Luna! La corsa media è lunga circa 2,2 km, dura poco più di 10 minuti, mentre l’orario più gettonato è quello tra le 18:00 e le 19:00, al termine della giornata lavorativa, per raggiungere la stazione della metropolitana più vicina o gli amici in centro. Più in generale, le fasce orarie con maggior utilizzo dei monopattini sono quelle comprese tra le 17:00 e le 21:00 (circa il 33% delle corse totali) e dalle 11:00 alle 17:00 (un altro 30% del totale).

Voi Technology, la mappa delle zone ''calde'' di Milano

Le zone più “calde” di Milano sono quelle in corrispondenza di Porta Venezia, Cordusio e Stazione Centrale. Le tratte più battute sono invece:

MM Sondrio - Paolo Sarpi

MM Zara - Scalo Farini

Stazione Centrale - Città Studi

Porta Romana - Corvetto

Porta Venezia - Porta Magenta

Voi Technology, il monopattino è usato soprattutto tra le 18 e le 19

E LA CO2? Nel suo rapporto, Voi Technology stima che con i suoi monopattini in sharing siano stati evitati quasi 150mila tragitti in automobile, risparmiando all’aria già abbastanza inquinata di Milano 30 kg di PM2.5 e 45,5 tonnellate di CO2. Un risultato importante, che però non tiene conto dell’’inquinamento “secondario” dei monopattini in sharing, ossia quello legato alle emissioni dei mezzi incaricati di recuperarli in giro per la città, e che rappresentano uno dei motivi per cui alcune città (come Parigi) stanno valutando di bandire del tutto i servizi di sharing dei monopattini.

Voi Technology, i dati di uso a Milano

LE DICHIARAZIONI “In un contesto in cui sono presenti 7 operatori, fra i quali Voi Technology è stato uno degli ultimi ad attivare il proprio servizio, aver raggiunto il traguardo del milione di corse effettuate a Milano ci indica che Voi è una delle prime scelte per i milanesi in termini di micro mobilità elettrica in sharing”, ha dichiarato Folco Gervasutti, Communication Manager per il Sud Europa in Voi Technology. “Questo dato si traduce in circa 33.500 corse al mese, ovvero più di 1.100 al giorno, ed è la riprova che i monopattini rappresentano per la cittadinanza una soluzione sostenibile per risolvere il problema del traffico urbano”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 06/05/2023