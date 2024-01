Quel posto in cui assicurare un'auto elettrica costa due volte tanto

Alle accuse di speculazione, una risposta secca (e amara). In sintesi: nessun imbroglio, il prezzo scaturisce sempre dall'incrocio di domanda e offerta. O meglio, da un bilanciamento costi benefici. Finite nel mirino delle associazioni di consumatori, anche in Gran Bretagna le compagnie assicurative si difendono dalle critiche dovute al massiccio aumento del costo dell’assicurazione dei veicoli elettrici. Rispetto ai proprietari di vetture a combustione interna, i sudditi elettrificati di Sua Maestà stanno oggi pagando premi assicurativi alti quasi il doppio. A quanto pare, tuttavia, per ora non c'è alcun rimedio.

CARA LA MIA EV Riporta Bloomberg come, a fine 2023, i premi assicurativi per i veicoli elettrici siano saliti, in UK, a una media di 1.344 sterline (circa 1.570 euro ai tassi di cambio attuali). Chiamati a fornire la propria versione, gli assicuratori avrebbero risposto che i premi sono determinati dai costi e dalla frequenza dei sinistri. Che le richieste di risarcimento per danni accidentali ai veicoli elettrici sono il 35% più costose rispetto a riparazioni comparabili per veicoli con motore a combustione. Che infine, a contribuire a questo aumento intervengono molteplici fattori: l’elevato costo delle riparazioni, ma anche la carenza di meccanici addestrati nella manutenzione e la riparazioni di veicoli elettrici, i tempi di fermo più lunghi rispetto ai veicoli tradizionali. ''I tempi di riparazione aumentano, il costo dei componenti aumenta e probabilmente assisteremo a un volume sempre maggiore di veicoli elettrici rottamati, perché al momento i valori residui sono particolarmente bassi'', spiega Carl Shuker, CEO di Howden Group Holding per il Regno Unito e l'Irlanda. Mettersi il cuore in pace, insomma. E pagare quello che c'è da pagare, protestare è inutile.

RC Auto, per le EV premi in rapido aumento

VEDI ANCHE

MAL COMUNE Il caso britannico conferma quanto il trend recentemente registrato in Italia sia da ricondurre in realtà a un fenomeno transnazionale e intrinseco alla natura stessa degli EV. Calcolava poche settimane or sono il portale Segugio.it che nei primi 8 mesi del 2023 il premio medio di una polizza RC per auto elettriche ammontava a 469 euro, cioè una cifra in crescita di quasi il 30% rispetto allo stesso periodo del 2020, quando si attestava sui 362 euro. L'indice ha così superato il premio delle auto endotermiche (in media, 430 euro), che negli anni scorsi erano invece meno convenienti rispetto alle auto elettriche. Se la vendita di EV non prende l'ascensore, è (anche) a causa di una sgradevole pressione assicurativa. Una variabile che nemmeno i nuovi e più generosi incentivi hanno il potere di alleggerire.

Fonti: Bloomberg, Segugio.it

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 29/01/2024