RC Auto obbligatoria anche se il mezzo è fermo, scatta l'ora X

Una debole fiammella ha ravvivato la speranza dei diretti interessati sino all'ultimo. Poi, il duro colpo del recepimento della Direttiva Ue 2021 da parte del Governo. Come da decreto legislativo pubblicato i giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale, il 23 dicembre 2023 è la data a partire dalla quale tutti i veicoli sono soggetti a obbligo di assicurazione per la responsabilità civile. Tutti, ovvero pure quei veicoli che non circolano, né sostano, su strade ad uso pubblico. Quindi, anche tutti quei veicoli custoditi in aree private non accessibili alla circolazione. Calza a pennello il caso di auto o moto storica a riposo in un garage privato. Fine della storia, occorre assicurarle anche se sono ferme immobili da tempo immemore.

RC Auto, scatta l'obbligo indiscriminato

DURE LEX In sostanza, il decreto interviene sul Codice delle assicurazioni private e ne modifica proprio quella voce che sino a ieri sollevava i veicoli non circolanti dall'onere di sottoscrivere una polizza assicurativa. ''Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile - recita ora il passaggio chiave - i veicoli a motore a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento [...] L’obbligo riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni''. In precedenza, il Codice stabiliva al contrario che ''I veicoli a motore non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi''. Indirettamente, quindi, il regolamento autorizzava i veicoli non circolanti a fare a meno della RC Auto. Ora non più.

Auto o moto da assicurare anche se chiuse a chiave dentro un box

DEROGHE La nuova legge esclude in ogni caso dall'obbligo alcune precise categorie. A beneficiare di una deroga sono ad esempio i veicoli radiati (per demolizione o per esportazione), quelli sottoposti a sequestro o a fermo amministrativo, inoltre i veicoli non più in grado di circolare per cause tecniche. Infine, anche ''i veicoli il cui utilizzo è stato sospeso in seguito a una formale comunicazione all'assicurazione''. E a proposito di sospensione della polizza...

Se un veicolo non è più in grado di circolare, beneficia della deroga

OK SOSPENSIONE La facoltà di interrompere momentaneamente la copertura assicurativa è quindi ancora esplicitamente concessa e disciplinata dalla legge, ma a determinate condizioni. La sospensione, infatti, può essere richiesta più volte, ma non può avere una durata superiore a 10 mesi nell'annualità di riferimento della polizza. Per i veicoli storici, il periodo di sospensione può essere a sua volta prorogato ripetutamente, ma non può avere una durata superiore a 11 mesi nell'annualità.

Auto senza assicurazione parcheggiata a lato della strada: multa (come prima)

MULTE Nessuna modifica, in realtà, per quanto riguarda le sanzioni rivolte a chi in materia assicurativ arisultasse deficitario. Come da art. 193 del Codice della Strada, chi circola senza assicurazione (d'ora in avanti, anche chi non circola...) è soggetto a una sanzione pecuniaria di 866 euro, alla decurtazione di 5 punti patente, al sequestro del veicolo e al ritiro della carta di circolazione. Nel caso di circolazione di un veicolo non idoneo all’uso come mezzo di trasporto, oppure con assicurazione sospesa, l'importo aumenta del 50%, ovvero a 1.299 euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/12/2023