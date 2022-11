Inflazione e RC Auto. Risparmiare sulla polizza si può? Sì, ma...

Nel 2022 prezzi in crescita. Con le compagnie online si spende mediamente meno, ma in cambio si ricevono meno servizi

La bolletta, il pieno di benzina, la spesa al supermercato. Sì, pure l'assicurazione auto. Tutto quanto in crescita, e le prospettive sono ansiogene. Secondo l’indice nazionale per l’intera collettività (NIC) calcolato dall’Istat, i dati provvisori sui prezzi al consumo di ottobre 2022 mostrano un aumento del +11,9% rispetto a ottobre 2021. Nello specifico, che accade ai premi RC Auto? Crescono, ma non a doppia cifra, almeno. Sulle polizze RC, l’inflazione esprime un aumento del +6,9% (vedi tabella). Risparmiare? Certo che si può. Ma occorre armarsi di prudenza.

IN CIFRE A misurare l'andamento del mercato assicurativo è l’Osservatorio di Segugio.it, la nota società di distribuzione online di prodotti di credito e di comparazione di prodotti assicurativi e utilities. L'elaborazione dei dati ufficiali di novembre 2022 evidenzia, per il mese di ottobre 2022, un premio medio per l'RC Auto obbligatoria di 362,4 euro, rispetto ai 339,1 euro di ottobre 2021. Aumenti superiori al +5% in tutte le regioni italiane, fatta eccezione per Campania (+1,5%) e Marche (+1,7%). La stangata più pesante, Segugio.it la registra invece in Valle d’Aosta (+11,7%), Sardegna (+9,9%), Basilicata (+9,8%) e Veneto (+9%). Sotto, la classifica completa.

VEDI ANCHE

RISPARMIARE Per combattere il caro RC Auto, una soluzione efficace e alla portata di chiunque possieda un pc o uno smartphone è quella della migrazione dalle compagnie tradizionali alle assicurazioni online, in media più economiche. Secondo dati Ivass, abbandonando i canali convenzionali che operano tramite agenzia, in favore di società che operano principalmente tramite il canale web o via telefono, gli utenti risparmierebbero mediamente il 13,7%, neutralizzando quindi l'inflazione. Online, solo vantaggi?

WEB A DUE FACCE Il tema è vasto, preme solo ricordare quanto le assicurazioni web, rispetto alle assicurazioni ''fisiche'', restituiscano sia benefici, sia qualche possibile svantaggio. A fronte di prezzi inferiori, infatti, manca il contatto umano con un agente in persona, sia al momento della stipula del contratto, sia durante il periodo di copertura della polizza. Con tutto ciò che questo comporta in caso di sinistro, ma anche - in generale - di assistenza. Affidandosi al canale online, i tempi di risarcimento potrebbero dilatarsi. Su internet, infine, è più probabile cadere vittime di truffe, fenomeno dal quale il mercato assicurativo è tra i più colpiti. Esplorare il web è cosa buona e giusta, ma serve ancor più giudizio.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/11/2022