RC Auto, prezzi stabili. Ma nel 2022 il trend cambierà (in peggio)

Assicurazione, croce e delizia di ciascun utente di un veicolo a motore. Il bollettino 2022 si apre con una buona notizia e due notizie meno buone. Alterniamo l'ordine per addolcire - mai termine fu più appropriato - l'impatto.

IL QUADRO Una notizia brutta riguarda innanzitutto quei circa 800.000 automobilisti che nel 2022 vedranno peggiorare la propria classe di merito - con relativo aumento del costo dell’RC auto - a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2021. Buona notizia è invece che la possibile, generica, stangata dei premi delle assicurazioni RC auto, a inizio 2022 non si è ancora espressa. Ma potrebbe essere solo questione di tempo, e ci allacciamo così alla seconda brutta notizia: nel 2022 il costo medio dell'RC auto crescerà, cioè crescerà in via generale, un po' per tutti.

RC auto: più incidenti, uguale prezzi in crescita

REAZIONE A CATENA Da un'analisi dell’osservatorio di Facile.it, realizzata su un campione di quasi 700.000 preventivi raccolti a dicembre 2021, il numero di automobilisti colpiti in forma diretta dai rincari è in crescita del 12% rispetto allo scorso anno, conseguenza naturale dell’aumento dei veicoli in circolazione, quindi - in proporzione - anche dei sinistri stradali.

EFFETTO COVID Metti, invece, che hai trascorso un 2021 liscio come l'olio, senza alcun episodio spiacevole. Per il momento (e si sottolinea ''per il momento''), per gli automobilisti virtuosi le tariffe restano ancora su livelli minimi. Sempre dall'osservatorio Facile.it: a dicembre 2021, per assicurare un veicolo a quattro ruote occorrevano in media 427,16 euro, vale a dire il -9,43% rispetto a dicembre 2020 e addirittura il -20,3% se paragonato con lo stesso mese del 2019.

RC auto, cosa aspettarsi dal 2022?

ONDA LUNGA La mazzata, tuttavia, potrebbe solo essere rimandata. ''Attenzione, questo idillio potrebbe presto finire'', spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director Insurance di Facile.it. ''Le tariffe godono ancora oggi del calo degli incidenti stradali rilevato per tutto il 2020, ma con il 2021 i sinistri hanno ricominciato a salire e, in virtù di ciò, ci aspettiamo che i premi assicurativi tornino a crescere''. Di quanto? ''Secondo le nostre stime - si sbilancia Ghizzoni - i rincari potranno arrivare anche a 35-40 euro per ciascun automobilista''. Assicurato avvisato...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 03/01/2022