ANNOSO PROBLEMA Il dramma dei furti è nato grossomodo assieme alle prime biciclette, e a distanza di decenni rimane sempre di difficile soluzione. Gli antifurti (come Trackting, che funziona via GPS) non mancano, ma il problema rimane. Un recente studio ha rilevato che il furto rimane, nel 72% dei casi, il primo deterrente all’acquisto di una bici nuova (ma anche usata), sia muscolare che elettrica. Solo nella città di Milano, e solo nel 2019, sono stati denunciati 14mila furti. Una percentuale che, secondo le autorità, rappresenta solo il 40% dei furti totali: il restante non viene neppure denunciato, tanto basse sono le speranze di recuperare il proprio mezzo.

REGISTRO PER BICICLETTE Per cercare di tutelare i sempre più numerosi possessori di biciclette è nato qualche mese fa il Ciclo Registro, un database centralizzato patrocinato da ANCMA dove è possibile registrare la propria bicicletta elettrica e certificarne la proprietà e, in ultima istanza, segnalare un furto o consultare la sezione delle bici rubate denunciate dagli utenti. La registrazione è gratuita, semplice e veloce: occorre creare un account, e poi completarlo con i propri dati personali: codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, e un documento di identità valido. Una volta completata la registrazione è possibile registrare la propria e-bike inserendo i dati relativi a marca e modello, e successivamente del numero di telaio.

ASSICURAZIONE Bikeplatinum è un’assicurazione online di 24h assistance che permette, dopo aver registrato la propria bicicletta sul Ciclo Registro, di stipulare una polizza assicurativa che copre anche nel caso di furto in strada. Le soluzioni sono due:

Light : la polizza base, che in caso di furto restituisce al proprietario una bicicletta identica a quella assicurata

: la polizza base, che in caso di furto restituisce al proprietario una bicicletta identica a quella assicurata Comfort: oltre alla coperta Light, aggiunge la protezione nel caso di danni ai componenti elettrici e infortuni

CLIENTI SCOTT La partnership di cui sopra è esclusiva per i clienti dei marchi di Scott Bergamont, che possono stipulare una polizza a prezzi scontati, con una riduzione - non quantificata - sul premio assicurativo annuale.