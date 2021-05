MERCATO IN CRESCITA Il boom delle e-bike e delle biciclette non conosce pause, continuano a crescere tanto la domanda quanto l’offerta, al punto che le case non riescono a star dietro alle richieste di un numero sempre maggiore di persone che vogliono riscoprire il piacere di una pedalata, magari assistita. L’ultima proposta di C.B.T. Italia nasce per venire incontro a chi cerca un mezzo per muoversi in città, principalmente nel tragitto casa ufficio, ma che non disdegna qualche escursione fuori porta, anche su sterrati leggeri.

LEGGERISSIMA Il telaio è in carbonio (pesa 900 grammi), colorato in nero opaco e punteggiato da eleganti dettagli verde fluo. Lo stile è essenziale, minimal come piace a me, con geometrie sportive e un manubrio dritto e stretto e sella sportiva. Per essere una e-bike, la UB77 pesa davvero poco: 13,2 kg (con la batteria), e questo le permette di essere utilizzata serenamente anche come muscolare tradizionale, come nel caso della Ampler Curt, l’ultima e-bike che ho avuto modo di provare.

PAVÉ NON TI TEMO Pur senza sospensioni, la UB77 monta pneumatici maggiorati da 30mm che dovrebbero garantire un discreto assorbimento delle piccole asperità e del pavé cittadino. Valuteremo nella nostra prova, appena ci capiterà a tiro, la sua capacità di affrontare anche i dissuasori del traffico e - soprattutto - i sempre pericolosi binari del tram. I freni a disco, anteriori e posteriori, sono Shimano, così come il cambio a nove velocità.

NON SEMBRA, MA È ELETTRICA A un occhio poco avvezzo la UB77 può apparire come una muscolare tradizionale: il motore è celato nel mozzo posteriore, e può erogare fino al 90% della potenza messa dalle gambe di chi pedala. La batteria, estraibile, è ben integrata nel tubo obliquo. Unico elemento che tradisce la vocazione elettrica della e-bike di CBT è il display montato al centro del manubrio, che restituisce le consuete informazioni di viaggio (autonomia, potenza erogata, batteria residua, velocità ecc.).

ANCHE LA PRESA USB La capacità della batteria è di 380 Wh, un valore più che adeguato per il contesto cittadino in cui si muove la UB77, e in grado di assicurare un’autonomia di circa 100 km. Il fatto che sia estraibile rende più facile la ricarica (magari in ufficio, senza portarsi dietro tutta la bici). Su richiesta la UB77 può montare il sempre pratico portapacchi posteriore. Accanto alla centralina è presente una presa USB per ricaricare il proprio smartphone.

CON LO SMARTWATCH La casa non comunica i livelli di assistenza disponibili per la sua UB77. In compenso, nel prezzo è compreso un piccolo smartwatch da polso, che si collega automaticamente alla scheda motore della bicicletta e modifica in tempo reale l’intensità della spinta in base alla frequenza cardiaca del ciclista rilevata al polso. Disponibile sul sito cbtitalia.com, la UB77 è venduta al prezzo consigliato di 3.900 euro.

SCHEDA TECNICA