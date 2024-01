ADAS: come si usa il cruise control in tutta sicurezza

Aiuti alla guida: come si usa in sicurezza il cruise control, quel dispositivo che mantiene costante la velocità in autostrada

Ormai quasi tutte le auto ce l'hanno, comprese le utilitarie: parlo del cruise control, ossia quel dispositivo in grado di mantenere costante la velocità dell'auto quando rilasciamo il pedale dell'acceleratore. Funziona anche in salita e in discesa, e le versioni più sofisticate mantengono anche la distanza dall'auto che precede (in questo caso si parla di cruise control adattivo, o adaptive cruise control). Usandolo nel modo giusto ci si stanca di meno, si ottimizzano i tempi di percorrenza e non si rischiano multe per eccesso di velocità. Non migliorano, invece, i consumi, visto che il cruise control accelera da solo per mantenere l'andatura anche in salita, quando al fine di consumare meno sarebbe meglio lasciare che l'auto rallentasse per recuperare la velocità perduta nella discesa seguente. Ma come si usa in modo sicuro il cruise control? Vediamo...

Primo passo per usare il cruise control, o controllo automatico della velocità, è individuare gli interruttori che lo comandano: di solito si trovano sulle razze del volante, ma in alcuni rari casi i tasti potrebbero trovarsi sulla plancia, vicino alla radice del piantone dello sterzo (la parte che collega il volante alla zona del cruscotto). I controlli presenti sul volante sono solitamente costituiti da alcuni pulsanti, a volte completati da una levetta che si può spingere in alto e in basso. Più raramente il cruise control è regolato tramite una piccola console sporgente nascosta dietro al volante (come nel caso dell'ammiraglia DS 9) o una lunga leva simile a quelle del tergicristallo o delle frecce.

I SIMBOLI CHE LO IDENTIFICANO Di solito questi comandi sono raggruppati vicino a un pulsante con disegnato sopra un piccolo tachimetro con una freccina vicino alla lancetta e lì accanto si trovano tasti o una levetta con le scritte RES/+ e SET/-. Se proprio non riuscite a individuarli, cercate sul manuale dell'auto, ma è importante che, una volta localizzati, impariate a memoria dove si trovano: così da poterli azionare senza distogliere lo sguardo dalla strada.

Mazda MX-5 2023 1.5 Homura, i comandi del cruise control non adattivo

I controlli di ciascun modello e i simbolini disegnati sopra possono avere un aspetto leggermente diverso da modello a modello, ma in generale il tasto con il disegno del tachimetro serve per attivare e disattivare il sistema: quando il cruise control è attivo, si accende sul cruscotto una spia con il medesimo disegnino. Per impostare la velocità, raggiunta l'andatura desiderata, bisogna premere su Set (che significa imposta), quindi rilasciare l'acceleratore. A questo punto i tasti + e - consentono una regolazione fine dell'andatura: un tocco breve aumenta o riduce la velocità impostata di 1 km/h; una pressione prolungata la modifica di 10 km/h per volta e il valore definito è mostrato da un numerino colorato sul quadro strumenti. Le auto dotate di cruise control adattivo hanno poi un tasto o una levetta che consentono di regolare la distanza dal veicolo che precede: il simbolo è quello con tre sbarrette orizzontali a disegnare un trapezio (foto sotto).

GESTIRE IL CRUISE CONTROL Se volete fare un sorpasso, vi basta affondare il piede sull'acceleratore per superare la velocità impostata. Altrimenti una toccatina al freno è sufficiente per disattivare il mantenimento di velocità e permettere all'auto di rallentare. Un tocco al freno non spegne del tutto il sistema, ma vi consente di riprendere la velocità precedentemente impostata premendo il tasto Res (che significa ''riprendi''): l'auto accelera da sola. Attenzione, in alcuni modelli di auto, il controllo automatico della velocità non funziona al di sotto o al di sopra di determinate velocità. E ci sono anche casi particolari: sulla Toyota Yaris Hybrid 2020, per esempio, il cruise control si può attivare solo se il cambio automatico è in posizione D, ma non funziona se, inavvertitamente, metto il cambio in B, la posizione che accentua il freno motore.

Honda CR-V e:Hev 2024 Advance AWD, i comandi per il cruise control e il computer di bordo

Quando avete bisogno di rallentare, fermarvi, svoltare o per qualunque altra necessità, ci sono molti modi per interrompere l'azione del cruise control. Come poc'anzi anticipato, per spegnere brevemente il controllo della velocità (ad esempio quando un'auto davanti a voi frena), basta premere il pedale del freno come fareste normalmente. Se l'auto ha il cambio manuale e non è impellente ridurre la velocità, il cruise control va in pausa anche premendo la frizione. E se tra i tasti di comando ce n'è uno con la scritta ''CANCEL'', premerlo cancellerà la velocità impostata, permettendo all'auto di rallentare. In alternativa potete disattivare il sistema premendo il tasto di attivazione, che oltre al tachimetro disegnato potrebbe recare la scritta ''OFF'' o ''ON/OFF''.

Attenzione: il controllo della velocità non è un dispositivo di guida autonoma. La sua attivazione non implica per forza che l'auto saprà rallentare da sola davanti a un ostacolo (e nemmeno i sistemi di guida assistita veri e propri sono del tutto affidabili in questo senso). Pertanto è sempre necessario mantenere la totale concentrazione sulla guida, così da poter intervenire in caso di necessità. Inoltre è bene utilizzare il cruise control solo dove serve davvero, ossia in autostrada o nelle strade a scorrimento veloce con pochi accessi laterali. In caso di traffico, l'unico tipo di cruise control comodo è quello adattivo, che si regola da sé in base alla velocità degli altri veicoli, mentre sono poche le auto che gestiscono fermate e ripartenze in automatico grazie a sistemi di guida autonoma (o per meglio dire assistita) ancora più sofisticati. Altre condizioni che sconsigliano l'uso del sistema sono scarsa visibilità per nebbia o pioggia intensa; fondi stradali scivolosi perché bagnati o innevati; strade tortuose e ricche di curve cieche, in quanto il controllo automatico di velocità potrebbe rallentare la vostra capacità di reazione in caso di pericolo. Alla minima incertezza, frenate e riprendete voi il controllo sulla vostra velocità. Siete sempre voi il primo e più importante dispositivo di sicurezza installato sul veicolo.

