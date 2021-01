UNA LETTERA FA LA DIFFERENZA La serie N Line di Hyundai è più di un semplice allestimento, è una vera e propria gamma nella gamma, che caratterizza le versioni più sportive di tutta la line-up della casa coreana, dalla piccola citycar i10 al SUV compatto Kona. Con l’arrivo della quarta generazione, anche il SUV medio Tucson (qui la nostra prima prova della versione full hybrid) si arricchisce della variante N Line, già anticipata lo scorso novembre. Vediamola più da vicino.

COME CAMBIA ALL'ESTERNO

La carrozzeria mantiene lo stile originale e disruptive del nuovo Tucson, e se possibile lo accentua ancor di più: ispirata alla filosofia della Sensuous Sportiness, la linea è muscolosa e scolpita, con profonde nervature nel cofano e nella fiancata, dove spiccano i passaruota squadrati (adesso in tinta con la carrozzeria) e la linea di cintura che sale rapidamente verso il tetto in corrispondenza del montante posteriore.

ELEMENTI SPECIFICI Per la sua versione N Line di Tucson, i designer di Hyundai hanno dato vita a una griglia frontale (che integra anche il logo N Line) ancor più caratteristica ed elaborata, dove i singoli elementi creano riflessi di luce in base all’angolo di visuale. Completamente rivisto il paraurti anteriore, con forme più sportive e spigolose, e prese d’aria di maggiori dimensioni. Lungo le fiancate, la caratteristica cornice cromata è stata sostituita da una di color nero lucido, ripreso anche dalle calotte degli specchietti laterali. Inedito il disegno dei cerchi in lega da 19 pollici. Dietro, lo spoiler sopra il lunotto si presenta più lungo e scolpito. Nuovo anche il paraurti posteriore, con una striscia catarifrangente che corre a tutta larghezza, e sotto il quale spiccano la protezione sottoscocca color argento e i doppi scarichi di chiara ispirazione racing.

COLORI PER TUTTI La nuova Hyundai Tucson N Line sarà disponibile in sette colori, cinque dei quali in abbinamento - a richiesta - con il tetto nero. Esclusivo per questa variante lo Shadow Grey di queste immagini. Le altre tinte sono Polar White, Engine Red, Sunset Red, Dark Knight, Shimmering Silver e Phantom Black.

GLI INTERNI

Come le versioni normali, anche la N Line riprende le linee sinuose ed equilibrate degli interni che, come ricorda Hyundai, sono ispirate al movimento dell’acqua e delle cascate. Non mancano però i dettagli sportivi, a cominciare dai sedili avvolgenti con il logo N cucito sotto i poggiatesta, rivestiti in velluto e pelle nera e impunture rosse a contrasto. Dettaglio che troviamo anche su pannelli porta, bracciolo centrale e volante a due razze. In metallo i pedali e l’appoggio per il piede sinistro.

TECNOLOGIA A BORDO Come le altre varianti, Tucson N Line offre il cruscotto digitale da 10,25” personalizzabile, affiancato dallo schermo per l’infotainment di uguali dimensioni, e relativi servizi connessi con la tecnologia Bluelink (che vi abbiamo raccontato in maggior dettaglio qualche settimana fa). Il climatizzatore a tre zone è arricchito dal sistema Multi-Air che affiancare, alle tradizionali bocchette dell’aria, altre uscite indirette dislocate nella parte centrale dell’abitacolo: a parità di rumore, riesce a muovere una maggior quantità d’aria, senza creare disturbi ai passeggeri. Su richiesta, sedili riscaldabili e ventilati davanti e dietro.

MOTORI

La nuova Tucson N Line è disponibile con la stessa gamma di propulsori già a listino (basata sul motore Huyndai Smartstream), con l’unica eccezione di quella meno potente a gasolio da 115 CV:

1.6 T-GDI (150 CV)

1.6 T-GDI MHEV 48V (da 150 o 180 CV, da noi non importata)

1.6 T-GDI Plug-in Hybrid (265 CV)

1.6 T-GDI Hybrid (230 CV)

A richiesta sono disponibili le sospensioni a controllo elettronico ECS, con regolazioni e parametri specifici per la variante N Line, volti ad accentuarne la sportività.

SICUREZZA

Sul fronte della sicurezza, il nuovo SUV sportivo offre - di serie o a richiesta - tutti i pacchetti delle soluzioni ADAS di Hyundai SmartSense: frenata automatica d’emergenza, mantenimento attivo della corsia, guida autonoma di secondo livello in autostrada, cruise control collegato ai dati del GPS, monitoraggio angolo cieco, allarme per ostacoli in arrivo quando si apre la portiera, telecamera a 360°, regolazione automatica degli abbaglianti e molto altro.

PREZZI E DISPONIBILITÀ

La nuova Tucson N Line sarà disponibile in Europa a partire dalla prossima primavera. Le varianti full hybrid e plug-in hybrid arriveranno invece nel corso dell’estate. I prezzi non sono ancora stati annunciati, aggiorneremo questo pezzo non appena riceveremo il listino ufficiale.