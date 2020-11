N BUONI MOTIVI Più di un semplice allestimento. Un vero e proprio brand nel brand, da solo in grado di dar lustro all'offerta prodotto nel suo intero. Nuova Hyundai Tucson pronta ad indossare l'abito N Line: dalla Corea, le prime foto teaser. La gamma N Line rappresenta il punto d’ingresso al brand N ad alte prestazioni di Hyundai. Oltre a Nuova Tucson, anche i10, i20, i30 (nelle tre carrozzerie berlina, Wagon e Fastback) e Kona offrono la variante N Line. Nuova Tucson N Line sarà disponibile a partire dalla primavera 2021. Quale identikit?

SUPER TRATTAMENTO Le futuristiche caratteristiche di stile, comfort e connettività avanzata di Tucson quarta generazione, lo stile dinamico di ogni modello della serie N Line. La combinazione fa saltare il banco, almeno a giudicare dalle immagini ancora in penombra. Il frontale guadagna un nuovo paraurti in tinta di maggior spessore, i cerchi in lega sono forgiati in un design inedito, soprattutto il retrotreno incorpora un fascione del tutto differente rispetto a nuova Tuscon standard. Più aggressiva fuori (specifica anche la tavolozza dei colori esterni), più sportiva e tecnologica all'interno. Quando il dossier sarà completo, ci sarà da divertirsi.