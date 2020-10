PICCOLA TUTTO PEPE Hyundai presenta la nuova i10 N Line, versione sportiva della compatta di famiglia, i10, che avevamo provato a inizio anno. Un marchio che si ritrova fuori, negli esterni, nell'abitacolo ma anche sotto al cofano. Scopriamola, anche nel video in gallery.

ESTERNI Le differenze dalla versione standard, in termini di esterni, includono paraurti e griglia frontale ridisegnati e specchietti retrovisori neri. I cerchi in lega da 16'', con design dedicato, insieme con i vetri posteriori oscurati e le luci diurne e posteriori a LED, sottolineano il carattere sportiveggiante della versione. Non mancano il logo N Line, l’emblema i10 in rosso, come anche la piastra paramotore e il diffusore. È possibile scegliere tra diversi colori per la carrozzeria, che possono essere abbinati al tetto a contrasto.

INTERNI Tanto sportiva fuori quanto dentro. Nuova i10 N Line è equipaggiata con volante e pomello del cambio marchiati N, con bocchette dell’aria contornate di rosso e pedaliera con finiture in metallo. Gli interni, con motivo 3D a nido d’ape, impunture e inserti rossi dedicati N Line, si abbinano ai sedili sportivi che offrono maggior supporto. Sportiva sì, ma senza rinunciare al comfort, a cominciare dallo spazio a bordo: 252 i litri del vano bagagli, tra i migliori del segmento per capacità.

IL MOTORE Non solo l'abito, ma anche la sostanza di questa i10 N Line richiama al mondo sportivo. Il modello è infatti equipaggiato con il nuovo motore da 1.0 litri T-GDI - per la prima volta sulla gamma i10 - abbinato a un cambio manuale a 5 rapporti: il propulsore turbocompresso eroga 100 CV e 172 Nm che si traducono in un tempo sullo 0-100 km/h di poco superiore ai 10 secondi. Alle prestazioni più esuberanti corrispondo freni commisurati: quelli posteriori, infatti, sulla i10 N Line sono a disco.

TECNOLOGIA Anche se è una piccola non rinuncia ad imitare le grandi, tra aiuti alla guida e dotazioni tecnologiche. Come le altre versioni del modello, Nuova i10 N Line è equipaggiata con i più avanzati sistemi di sicurezza attiva e di guida come la Frenata Automatica di Emergenza con Riconoscimento Veicoli e Pedoni, il Mantenimento Attivo della Corsia, la Gestione Automatica dei Fari Abbaglianti, il Rilevamento della Stanchezza del Conducente, il Sistema di Assistenza alla Partenza in Salita e il nuovo Avviso di Ripartenza. In termini di connettività, Nuova Hyundai i10 N Line offre un pacchetto completo, con Multimedia System e touchscreen da 8'' - il più grande della categoria - dotato di connettività Apple CarPlay e Android Auto, oltre alla funzionalità Bluetooth con riconoscimento vocale. Disponibile anche il sistema Bluelink di Hyundai, che permette di gestire tutto tramite un’app. I Live Services di Hyundai, che offrono informazioni su meteo, traffico e autovelox, sono sempre aggiornati e sono offerti in abbonamento gratuito per i primi 5 anni.

DISPONIBILITÀ E PREZZO Nuova Hyundai i10 N Line con Urban Pack è disponibile a 14.550 euro - con un vantaggio cliente di 3.450 euro - rispetto al prezzo di listino di 18.000 euro. È proposta con quote mensili da 119 euro e un anticipo di 5.230 euro in caso di rottamazione (veicolo usato immatricolato entro il 31/12/2010). Aderendo al finanziamento Hyundai i-Plus Gold, nella rata sono inclusi servizi protezione del credito e 4 anni di assicurazione furto e incendio. Dopo quattro anni si p liberi di scegliere se tenere l’auto, sostituirla con un nuovo modello Hyundai, o restituirla. Come tutte le Hyundai commercializzate in Italia anche i10 N Line dispone della garanzia Hyundai di 5 anni a km illimitati.