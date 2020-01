TERZA GENERAZIONE IN ARRIVO La Hyundai i10 è arrivata alla sua terza generazione e dopo tredici anni di servizio – la prima versione è arrivata nel 2007 – si rinnova del tutto cambiando aspetto, tecnologia di bordo e ponendosi al vertice del suo segmento, quello delle citycar, per connettività e sistemi di assistenza alla guida. Progettata, sviluppata e costruita in Europa, la coreana ha uno stile più caratteristico rispetto al modello che sostituisce. Parlo di una nuova firma estetica, che parte dal frontale, con la grande calandra che ingloba le luci diurne a LED e l’inedito taglio dei proiettori, proseguendo sul cofano anteriore con le quattro nervature: tutte novità che donano un volto più grintoso e piacevole alla vettura. La compatta Hyundai ha una lunghezza di 3,67 metri, è larga 1,68 metri (20 mm in più rispetto a prima) e alta 1,48 metri (-20 mm).

SEMBRA PIÙ MUSCOLOSA Queste nuove proporzioni la fanno sembrare più grande, pur nei pochi millimetri di differenza rispetto a prima. E anche la percezione degli ingombri è migliorata davanti. Altrettanto caratteristica è la zona posteriore con il nuovo montante C e la linea di cintura che sale molto e regala un look attuale, a scapito della visibilità che si riduce un po’. Il design della coda è quello che meno cambia, ma il paraurti ridisegnato e gli archi passaruota più ampi (che possono ospitare cerchi in lega leggera fino a 16”), danno origine, comunque, a un paio di spunti interessanti. Nell’ottica della personalizzazione, la nuova i10 può essere scelta in 10 colorazioni diverse e ben 22 combinazioni differenti di tinta con il tetto a contrasto nero o rosso. Anche i più attenti al look saranno soddisfatti.

DENTRO È PIÙ SPAZIOSA Ciò che davvero fa un passo avanti rispetto al modello che va in pensione è lo spazio a bordo, garantito da una misura del passo più lunga di 4 cm rispetto al prima e che ora misura 2,42 metri. Davanti non ci sono problemi nel trovare posto. Ho trovato i sedili confortevoli, capaci di contenere e sorreggere bene la schiena e le gambe, inoltre la disponibilità di centimetri è ampia. Anche la triangolazione sedile/volante/leva del cambio è ben studiata, con quest’ultimo un po’ rialzato per migliorare la manovrabilità e il comfort del guidatore. Ma è dietro che si può parlare di piccola rivoluzione. La vecchia i10 non lasciava scampo alle ginocchia dei passeggeri, che toccavano quasi sempre lo schienale dinanzi. Oggi, sembra che i centimetri in più siano dedicati esclusivamente a quella zona, ed è un bene, perché il bagagliaio ha la stessa capacità di 252 litri, ma ha un doppio fondo per renderlo più sfruttabile.

LA PROVA IN DIRETTA NON MENTE… La prova pratica non fa che confermare questa impressione. Avendo in famiglia una i10 di pochi anni ho potuto fare un confronto diretto. Ebbene, dove prima mi sentivo un po’ ingabbiato, oggi ho maggiore possibilità di movimento, a vantaggio del comfort complessivo. Chiaro, non si possono fare miracoli, ma va da sé che la nuova citycar coreana diviene più eclettica nel piccolo cabotaggio di città con figli appresso, borse della spesa e zaini di scuola sparsi un po’ ovunque.

QUALITÀ IN NETTO RIALZO Di pari passo, anche l’abitacolo è stato completamente rinnovato grazie a nuovi materiali di rivestimento e un nuovo design del cruscotto e della plancia intera. Che cambiano a seconda delle versioni – alla base c’è Advanced, poi Tech e al vertice della gamma troviamo Prime – perché con l’allestimento top c’è un inedito complesso che integra il touchscreen da 8” per la gestione dell’infotainment, oltre ad altri accorgimenti per rendere più pratica la vita a bordo come la ricarica wireless per il telefono o il vano portaoggetti illuminato.

LA VECCHIA GENERAZIONE? GIÀ PENSIONATA Più in dettaglio, trovo che questa macchina abbia davvero messo in pensione il vecchio modello, qua l’asticella si è alzata tanto. Le plastiche sui pannelli sono ancora rigide, ma esattamente come accade sulle concorrenti, però hanno forme ricercate e belle da vedere. Il design delle bocchette di areazione così bene integrate, le maniglie apriporta, i comandi della climatizzazione, tutto è più piacevole da vedere e da toccare, tanto che sembra di essere a bordo di una vettura di altro lignaggio. In più, niente concessioni alla moda dei cruscotti digitali, qui c’è una strumentazione analogica con un piccolo display al centro, chiara e sempre ricca di informazioni.

INFOTAINMENT SENZA RIVALI Tutte queste novità, non potevano che coinvolgere anche la tecnologia della vettura. In Corea hanno pensato bene che sarebbe stata una delusione avere un bell’involucro, ma privo di contenuti. La nuova citycar dispone di un avanzato sistema multimediale, che integra i protocolli Apple CarPlay e Android Auto, ed è completata dal sistema Bluelink, che propone anche diverse funzionalità disponibili da remoto sul proprio smartphone. Per esempio, si possono chiudere o aprire le porte, localizzarla, cercare un parcheggio, riservare il ristorante, cercare il benzinaio con il migliore prezzo alla pompa, fare un check e prenotare il tagliando. È tutto raccolto nel pacchetto dei servizi Live poiche la macchina è connessa sempre a internet con un abbonamento che per i primi cinue anni è gratuito. E con l'allestimento Prime c'è anche il navigatore satellitare di serie.

UN SOLO MOTORE TRE CILINDRI Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova Hyundai i10 debutta sul mercato con il tre cilindri 1.0 da 67 CV e 96 Nm, che può essere associato al cambio manuale a 5 marce, come sull’esemplare che ho guidato, o a quello manuale automatizzato (AMT) a 5 rapporti, opzionale con 1.000 euro in più. Arriverà il mille turbo da 100 CV, ma una versione elettrificata non è a calendario. Peccato, perché in Italia avrebbe avuto qualche vantaggio a livello fiscale e sarebbe stato utile per gli accessi alle ZTL.

ADAS DA PRIMA DELLA CLASSE Infine, diamo insieme uno sguardo ai sistemi di sicurezza e ausilio alla guida e anche in questo caso va detto che in Corea hanno messo sul piatto quanto di meglio potrebbe offrire una vettura di questo segmento. La nuova Hyundai i10 ha di serie fin dalla versione di accesso Advanced la frenata automatica d’emergenza con riconoscimento dei pedoni, il sistema di rilevazione pressione pneumatici, il rilevatore dei segnali di stanchezza del conducente, il dispositivo di mantenimento attivo della corsia e il sistema di gestione automatica dei fari abbaglianti. Con la versione Prime si aggiungono il sistema di assistenza alle partenze in salita e il sistema di riconoscimento dei limiti di velocità.

QUANDO ARRIVA E QUANTO COSTA La produzione europea nello stabilimento turco di Izmit è iniziata due settimane fa e l’arrivo dai concessionari è previsto per i primi di febbraio. Il listino attacca a 13.050 euro della Advanced, poi c’è la Tech a 14.500 euro e infine la Prime a 16.800 euro. Mille euro in più se la volete con il cambio robotizzato a 5 marce MTA e sempre con 5 anni di garanzia. Se la macchina vi ha incuriosito, restate connessi perché appena lasciato il volante della compatta coreana vi aggiornerò con le mie sensazioni di guida.