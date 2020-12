IN ARRIVO Dopo aver svelato foto e dati tecnici di Tucson di nuova generazione, Hyundai svela le prime informazioni anche a proposito del tanto atteso Tucson Plug-in Hybrid 2021. Il SUV coreano, con l'arrivo della motorizzazione PHEV, diventa il modello con la più ampia gamma di powertrain elettrificati della categoria. Scopriamolo.

Il nuovo sistema è basato sul 4 cilindri turbo benzina di terza generazione 1.6 T-GDi Smartstream abbinato a un motore elettrico da 66,9 kW e una batteria agli ioni di litio da 13,8 kWh, per una coppia massima di 304 Nm. Insieme, il motore a benzina e quello elettrico sono in grado di erogare una potenza massima di 265 CV e una coppia massima di 350 Nm. Il sistema è abbinato a un cambio automatico a sei rapporti 6AT gestito attraverso il sistema shift-by-wire e alla trazione integrale di serie.

La trazione integrale di nuova Tucson Plug-in Hybrid è in particolare dotata di tecnologia Hyundai 4WD HTRAC (distribuisce in modo variabile la potenza tra le ruote anteriori e posteriori, a seconda delle condizioni di trazione e di guida) e di selettore Terrain Mode, che ottimizza potenza, coppia e frenata in base alle condizioni stradali.

A loro volta, le opzionali Sospensioni a Controllo Elettronico (ECS – Electronically Controlled Suspension) utilizzano una tecnologia di ammortizzazione adattiva che si adatta alle diverse situazioni e preferenze di guida e gestisce automaticamente e in maniera continuativa gli ammortizzatori per massimizzare - alternativamente - comfort e performance. Inoltre, il conducente può regolare la taratura di ECS e sterzo selezionando tra le modalità Eco o Sport.

Come per tutti i veicoli ibridi plug-in, alle basse velocità nuova Tucson PHEV è spinta unicamente dal motore elettrico. Selezionando la modalità di guida esclusivamente elettrica, premendo il pulsante dedicato, a batteria completamente carica il sistema garantisce un’autonomia completamente a zero emissioni di oltre 50 km (dato preliminare, calcolato da una stima interna basata sul ciclo WLTP). Dotata di un caricatore di bordo da 7,2 kW, nuova Tucson Plug-in Hybrid può poi essere ricaricata sia presso le stazioni dedicate alle EV, sia tramite una wall-box domestica compatibile. Ancora ignoti i tempi di ricarica, idem i valori di consumi ed emissioni.

Grazie al posizionamento della batteria ad alto voltaggio nel sottoscocca, nuova Tucson Plug-in Hybrid offre ugualmente interni spaziosi, più che sul modello precedente: i passeggeri posteriori possono infatti godere di 955 mm di spazio libero per le gambe. In aggiunta, il bagagliaio è stato incrementato rispetto alla generazione precedente offrendo 558 litri (+9%) complessivi con i sedili in posizione verticale, e fino a 1.737 litri (+15%) con i sedili ripiegati.

Nuova Tucson Plug-in Hybrid sarà disponibile in Europa a partire dalla primavera 2021. Listino prezzi ancora sconosciuto, ma in arrivo a breve.