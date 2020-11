ONLINE E OFFLINE Esperienza virtuale, risultati reali. Hyundai Click to Buy il nome della piattaforma digitale che permette di acquistare, in sei semplici mosse, la propria auto online. Una novità che rivoluziona il mondo dell'e-commerce, ma con intelligenza, lasciando anche la possibilità, a chi è abituato a concludere un contratto con una stretta di mano - magari non in tempi di Covid - di concludere la transazione in concessionaria. Prima della nostra spiegazione, se volete capire come funziona, trovate il video-tutorial nella nostra gallery.

STEP BY STEP La rivoluzione di Hyundai Click to Buy - qui la piattaforma - inizia proprio in Italia, primo paese in Europa a cui è affidato il compito di lanciare l'innovativa piattaforma, che è strutturata in 6 step: Selezione del veicolo, Configurazione, Offerta personalizzata, Contratto, Richiesta del finanziamento e Ordine. In pratica potremmo parlare di un configuratore estremamente evoluto, che invece di creare un preventivo generico permette all'utente di creare l'auto ad hoc e di contattare una o più concessionarie per ricevere un'offerta su misura.

SELEZIONE DEL VEICOLO L'esperienza su Hyundai Click to Buy inizia con la selezione del veicolo attraverso 4 filtri: Categoria, Caratteristiche, Budget ed Emissioni CO2. Sulla base dei criteri individuati è poi possibile scegliere il modello desiderato.

CONFIGURAZIONE Inizia dunque la procedura di configurazione del veicolo scelto, fase nella quale viene prima richiesto all'utente di geolocalizzarsi oppure di scegliere la località nella quale si cerca il concessionario. Una volta selezionato il rivenditore lo step successivo prevede di inserire l'eventuale auto da dare in permuta: il portale permette di inserire la targa del proprio veicolo e recuperare così in modo automatico tutte le informazioni relative, oppure di cercarlo manualmente. Una volta inserito il veicolo usato da restituire alla concessionaria viene richiesto di inserire i km percorsi, così da permettere alla piattaforma di fare una stima del valore dell'auto e creare la relativa offerta personalizzata. Da qui in avanti inizia la vera e propria configurazione della Hyundai scelta, dai pacchetti agli accessori, fino al finanziamento e la consegna, presso la concessionaria, il domicilio o qualunque altro indirizzo si desideri. Se si sceglie per la consegna fuori dalla concessionaria si spende tra i 200 e i 500 euro in più.

OFFERTA PERSONALIZZATA Nel momento in cui si convalidano le informazioni di cui sopra si accede - dopo un login - alla parte dedicata all'offerta personalizzata: in pratica si chiede alla concessionaria di proporci un'offerta sulla base delle nostre richieste.

CONTRATTO, RICHIESTA FINANZIAMENTO E ORDINE Il cliente può a questo punto confermare - oppure richiedere delle modifiche - e procedere con il contratto, l'eventuale finanziamento e quindi con l'ordine della vettura e la consegna.

CONCLUSIONI Già sembra di sentirli, gli eterni diffidenti, restii di fronte alla possibilità di acquistare l'auto online. ''Eh, poi è un attimo, un click sbagliato e finisce che hai comprato un'auto''. L'aspetto interessante di Hyundai Click to Buy è proprio che non traccia una linea di demarcazione netta col passato e le modalità di acquisto tradizionali: sembra più semmai un configuratore all'ennesima potenza, perché di fatto, rispetto a quello, ti permette sì di arrivare fino all'acquisto dell'auto, ma anche di fermarti un po' prima della proposta per visitare di persona il concessionario e intavolare la trattativa vera e propria. E poi è molto intuitivo. Fino a che non si firma il contratto - assicurano da Hyundai - non c'è nessun vincolo di acquisto. Un aspetto forse implementabile - ma è già allo studio qualche miglioria - è quello relativo alla permuta dell'usato: al momento bastano targa e chilometri dell'auto per far generare alla piattaforma una valutazione, ma non sarebbe male se in futuro si potesse caricare foto e video del proprio mezzo, così da generare una sorta di trattativa, anche virtuale. D'altra parte ricavare il più possibile dall'auto di cui ci si sbarazza è spesso un importante punto di svolta per l'acquisto.